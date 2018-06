VIDEO Fabio Fognini batte Kyle Edmund e vola agli ottavi del Roland Garros | gli

Elezioni Fabio Perri "Sicurezza e VIDEO sorveglianza pilastri del mio programma per Vallecrosia : Tra i fatti di cronaca erano venuti in luce una serie di furti con spaccata ai danni di alcuni esercizi commerciali nel centro cittadino, danneggiamento ad autovetture in sosta sul solettone, ...

Ciclismo - i consigli di Nibali e Martinelli a Fabio Aru VIDEO : Fabio Aru è uscito malconcio dal Giro d’Italia. [Video]Partito con aspettative alle stelle, il Campione d’Italia non è invece mai stato protagonista, concludendo la corsa con un anonimo ritiro. Ora si parla di un cambio di calendario per lo scalatore sardo, con l’ipotesi di una partecipazione al Tour de France per cercare di voltare pagina immediatamente. Due persone che lo conoscono bene per la lunga avventura in comune nella Astana, Vincenzo ...

Ciclismo - Fabio Aru : ‘Qualcosa di anomalo’ VIDEO : Il Giro d’Italia si è risolto con una delusione totale per [Video]Fabio Aru [Video]. Mai brillante, mai capace di tenere il ritmo dei più forti in montagna, il Campione d’Italia ha chiuso la sua esperienza alla corsa rosa con un mesto ritiro nella tappa di ieri a Jafferau, quella che ha segnato il trionfo di Chris Froome dopo una fuga solitaria di ottanta chilometri. All’esaltante cavalcata del capitano della Sky ha fatto da contraltare l’uscita ...

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming VIDEO e tv : Fabio Aru si è ritirato! Percorso - orari 19^ tappa : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 19^ tappa Venaria Reale-Bardonecchia: Percorso e orari del tappone con Colle delle Finestre e arrivo in salita (oggi 25 maggio).(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:47:00 GMT)

Fabio Fognini e Flavia Pennetta a ‘Che tempo che fa’ – Com’è nato l’amore fra i due? [VIDEO] : Fabio Fognini e Flavia Pennetta ospiti a ‘Che tempo che fa’, hanno svelato com’è iniziato il loro amore ai microfoni di Fabio Fazio Nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’, in onda su Rai 1, ci sono stati due ospiti d’eccezione. Una puntata dalla spiccata vena tennistica, ha visto Fabio Fognini e Flavia Pennetta, la coppia più famosa del tennis azzurro, rispondere alle domande di Fabio Fazio. I due ...

Giro d’Italia - Fabio Aru : ‘Comprensione per il dramma’ VIDEO : Dalle speranze di maglia rosa della vigilia al fallimento totale a poco più di meta' del cammino. Il Giro d’Italia [Video] non ha riservato nessuna gioia a Fabio Aru, che dopo essere andato in difficolta' su tutte le salite della corsa rosa ha vissuto una giornata tremenda nella tappa di ieri a Sappada. Il capitano della UAE Emirates si è staccato sulla salita del passo di Sant’Antonio ed è sembrato sul punto di ritirarsi. Grazie anche al ...

VIDEO Giro d’Italia - Simon Yates vince il tappone dolomitico! Maglia rosa dominante a Sappada - Fabio Aru in crisi nera : La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha regalato grandissime emozioni, la frazione dolomitica tra Tolmezzo e Sappada non ha deluso le aspettative: Simon Yates è scattato in solitaria a una ventina di chilometri dal traguardo e ha trionfato guadagnando ulteriormente in classifica generale. Ora la Maglia rosa ha 2’11” di vantaggio su Tom Dumoulin che è rimasto dietro insieme a Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot. Più ...

VIDEO Fabio Fognini sfiora l’impresa con Rafael Nadal a Roma - gli highlights della partita : Fabio Fognini ha fatto sognare il Centrale del Foro Italico in Roma, ha tenuto testa a Rafael Nadal in un tiratissimo quarto di finale degli Internazionali d’Italia ma purtroppo è stato sconfitto in tre set dal fenomeno di Manacor dopo aver vinto il primo parziale. Il ligure è stato assolutamente protagonista, ha giocato un ottimo tennis ma purtroppo non è riuscito a completare l’impresa contro lo spagnolo. Di seguito il VIDEO con ...

Diretta / Internazionali d'Italia 2018 Fognini Gojowczyk (6-4 6-4) streaming VIDEO e tv : Fabio ai quarti! : Diretta Internazionali d'Italia 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini batte il tedesco Gojowczyk e si qualifica ai quarti di Roma, aspettando uno tra Rafa Nadal e Denis Shapovalov(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:38:00 GMT)

Giro d’Italia - ecco i motivi dello scarso rendimento di Fabio Aru VIDEO : Anche la seconda settimana di Giro d’Italia [Video]sta mettendo a nudo in maniera spietata le difficolta' di Fabio Aru. Giorno dopo giorno lo scalatore sardo sta accumulando sempre più ritardo in classifica, lasciando l’impressione di un corridore che non è in grado di far girare la propria corsa nonostante l’impegno profuso. Sul Gran Sasso il capitano della UAE Emirates si è staccato da tutti i diretti rivali per la classifica generale, ed ...

VIDEO Fabio Fognini - gli highlights della vittoria su Dominic Thiem a Roma! : Fabio Fognini è stato letteralmente strepitoso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma e ha sconfitto Dominic Thiem qualificandosi così agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2018. L’azzurro ha demolito l’austriaco grazie a una prestazione fantastica e può proseguire la propria avventura nella capitale. Di seguito il VIDEO con gli highlights della partita. (foto profilo Twitter ...

VIDEO Dominic Thiem impazzito : perde con Fabio Fagnini e spacca la racchetta! Attrezzo disintegrato a Roma : Dominic Thiem è letteralmente impazzito sul finire del match che ha perso contro Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia. L’austriaco era infatti sotto 5-3 nel terzo set, ha perso un punto con il ligure e ha scatenato tutta la sua furia sulla racchetta: l’ha picchiata fortemente sulla terra rossa di Roma, con tre colpi potentissimi che hanno letteralmente disintegrato l’Attrezzo. L’ha poi concessa al pubblico ...

Diretta / Internazionali d'Italia 2018 Fognini Thiem (2-1) streaming VIDEO e tv : grande vittoria di Fabio! : Diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, Fabio Fognini elimina Thiem, finalista a Madrid, e vola al terzo turno del torneo di Roma. Si attende l'esordio di Rafa Nadal(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:08:00 GMT)

Giro d'Italia - Beppe Saronni bacchetta Fabio Aru VIDEO : Dopo appena nove tappe, il Giro d'Italia di Fabio Aru sembra gia' irrimediabilmente compromesso. Lo scalatore sardo è apparso sempre in difficolta' [Video], sempre sulla difensiva e a volte incapace anche di limitare i danni. Nonostante l'impegno e la generosita', il capitano del Team UAE Emirates ha palesato una condizione tutt'altro che brillante. La sua posizione in classifica è molto lontana dalle aspettative della vigilia, con un ritardo di ...