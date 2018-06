Vent' anni di Bce

Simona Ventura - la figlia Caterina compie 12 anni : commoVente video su Instagram : Simona Ventura è tornata per restare, televisivamente parlando, prima come giudice di Amici poi come presentatrice di Temptation Island. Ma intanto anche la sua vita privata procede benissimo: giovedì 31 maggio ha compiuto dodici anni Caterina, la sua terza figlia, che ha preso in affido quando era piccolissima e che poi ha legalmente adottato nel 2014. Non sono riuscita a concentrare tutti i momenti felici che abbiamo vissuto e che ...

Giugno 2018 - 10 date da ricordare tra anniversari ed eVenti : 1 Giugno In tutto il mondo si celebra oggi la Giornata Mondiale dedicata al latte. Nel 1967, usciva uno degli album più famosi della storia della musica: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l’ottavo dei Beatles. Nello stesso giorno, trentotto anni fa, nasceva oggi negli Stati Uniti la CNN, il primo canale di all news al mondo. Oggi si celebra anche il decimo anniversario dalla scomparsa di Yves Saint Laurent. 2 Giugno Si celebra la ...

Milano - bambino di 8 anni investito davanti asilo/ Ultime notizie : interVento per ridurre le fratture multiple : Milano, bambino di 8 anni investito da una moto in via Varesina, ricoverato in gravi condizioni al Niguarda. Il piccolo stava attraversando le strisce pedonali assieme alla mamma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 21:18:00 GMT)

San Matteo - doppio interVento record : salva donna di 45 anni : Pavia, 31 maggio 2018 - Due interventi eseguiti a poca distanza l'uno dall'altro hanno salvato la vita a una 45enne con una malattia rara ereditaria che affligge in Italia circa 15mila persone. A fare ...

Cina - il castello gonfiabile viene spazzato via dal Vento : bimbo di 6 anni muore : Il piccolo è rimasto intrappolato all'interno del castello gonfiabile che si trovava in un luna park a Chezhan Plaza nella città di Fengwei. I medici non sono hanno potuto far nulla per salvarlo. La polizia ha assicurato che sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Ventesimo anniversario del Manifesto di Baveno - 20-21 giugno 2018 : In occasione del Ventesimo anniversario della firma del Manifesto di Baveno, uno speciale evento è stato organizzato dalla Commissione Europea in collaborazione con l’ESA e con il supporto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’evento metterà in evidenza i risultati del programma europeo Copernicus dall’iniziale impegno di intenti nel 1998, ed esaminerà come il programma si sia evoluto in ...

Gratta e vinci da brividi in A1 : 400.000 euro a un cinquantenne - più 6.000 al mese per Vent'anni : La Fortuna è arrivata sull'A1. Un uomo di circa 50 anni ha vinto, grazie al Nuovo Turista per sempre , una cifra enorme: 300mila euro subito, 6mila euro al mese per 20 anni, più bonus finale di ...

Università : Milano-Bicocca festeggia Vent'anni con Allevi e Bolle : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Musica, danza e sport per festeggiare i vent'anni di Milano-Bicocca. Il calendario di iniziative che celebrano due decenni di ricerca, didattica e innovazione dell'ateneo istituito il 10 giugno 1998 si arricchisce con tre appuntamenti a giugno e uno a ottobre. Si parte

Brigitte Nielsen incinta a 54 anni? "La famiglia sta diVentando più grande" : "La famiglia sta diventando più grande". Con questo messaggio, pubblicato sui social assieme a una foto con il pancione in bella vita, Brigitte Nielsen ha annunciato la sua gravidanza. Per lei, 55 anni a luglio, si tratterebbe del quinto figlio. E nonostante l'immagine lasci poco spazio ai dubbi, c'è chi sospetta che si tratti una provocazione o di una trovata pubblicitaria. La tesi sarebbe sostenuta dal fatto che non c'è traccia di ...

Ambiente : la Grande Barriera Corallina è sopravvissuta a 5 eVenti di mortali in 30mila anni : Uno studio internazionale pubblicato su Nature Geoscience Journal ha rivelato che negli ultimi 30mila anni la Grande Barriera Corallina è sopravvissuta a cinque “eventi mortali” legati al clima. Il reef, al largo della costa orientale australiana, è il più Grande sistema di coralli del mondo, più Grande dell’Italia, e uno degli ecosistemi più biodiversi del Pianeta con milioni di forme di vita marine. Secondo il nuovo studio, ...

Bufera di Vento in Cile : danni e 20mila case senza elettricità a Santiago : Una Bufera di vento ha investito la capitale del Cile, Santiago: registrati numerosi e ingenti danni, e l’interruzione della corrente elettrica per 20mila utenze. Le raffiche sono state così intense da impedire in alcune zone la circolazione automobilistica. L’Ufficio nazionale delle emergenze ha emesso un’allerta relativamente alle raffiche a 60 km/h e alle forti piogge attese nelle prossime ore. L'articolo Bufera di vento in ...