Venerdì nero per Visa | vanno in tilt i pagamenti in tutta Europa

ilgiornale

: RT @Ale_De_Chirico: Il «cervellone» di Rfi va in tilt Venerdì nero nelle stazioni - IMoresi : RT @Ale_De_Chirico: Il «cervellone» di Rfi va in tilt Venerdì nero nelle stazioni - matbarile : RT @iltrenoromalido: Sciopero 8 giugno 2018 - Ale_De_Chirico : Il «cervellone» di Rfi va in tilt Venerdì nero nelle stazioni -

(Di sabato 2 giugno 2018) Il sistema diindiè andato in. Di conseguenza, molte aziende e consumatori non sono stati in grado di fareusando carte di credito o bancomat. La società di ...