Venduto l’alloggio di Tito a New York. Il bottino ai Paesi dell’ex Jugoslavia : Polvere, ragnatele, decadenza, eppure ovunque si respira il «profumo» della Jugoslavia. Quella vera, quella di Tito. E non a caso, nonostante l’incuria e l’abbandono, sul comodino dei letti del «flat» al 730 di Park Avenue a New York, già appartamento di rappresentanza della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, fa bella mostra di sè una ...