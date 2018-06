Vela | il gran finale della 151 Miglia-Trofeo Cetilar

Ciclismo – Gran Fondo Marco Pantani : sVelata la maglia Santini per i 20 anni dalla doppietta Giro-Tour : Jersey Santini SMS per la Gran Fondo Marco Pantani di Cesenatico, 1 e 2 Settembre 2018 Il primo week-end di Settembre si terrà a Cesenatico la XI edizione della Gran Fondo (che fino all’edizione 2017 si chiamava Pantanissima), e da quest’anno Gran Fondo Marco Pantani, con un logo tutto nuovo ad accompagnare la manifestazione da qui in avanti. Nel logo ci sono il rosa e il giallo di Giro e Tour e l’orecchino che caratterizzava il ...

“Ecco per chi è”. Grande Fratello : Filippo Contri sVela il mistero del tatuaggio. È per Lucia Orlando o per la mamma? La risposta per niente scontata : La coppia formata da Filippo Contri e Lucia Orlando è la prima nata nella casa del Grande Fratello. In due settimane i due si sono avvicinati e baciati, mandando su tutte le furie un’altro dei due concorrenti, il pugliese Valerio Lo Grieco. Il motivo è presto detto. Il modello si trovava in nomination proprio con Contri e sarebbe stata la relazione appena iniziata del romano con Lucia a salvarlo dall’eliminazione. Appena ...

Domani il Vela Day 2018 : grande festa a suon di regate : Vela Day 2018 : torna Domani 2 giugno l’appuntamento promozionale della Vela Anche quest’anno la Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder+Sport, Assomarinas e le Società affiliate promuove la cultura del mare e lo sport della Vela attraverso l’appuntamento di Domani 2 giugno: il Vela Day. Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto ...

“Io a letto con Floriana?”. E quello che succede dopo finisce in polemica. Ancora senza limiti questo Grande Fratello : e la romana ormai famosa sVela tutto : Un ciclone in piena regola. Sono bastati pochi minuti nella casa del Grande Fratello a Floriana Secondi, la ribella romana che trionfò in una delle prime edizioni, per seminare il panico della casa più spiata d’Italia. dopo essersela presa con Simone Coccia Colaiuta, uno degli inquilini più amati, ecco che nel mirino di Floriana finisce Matteo Gentili, uno dei tre “boni” scelti da Barbara D’Urso.In collegamento a “Mattino Cinque”, la Secondi ...

Grande Fratello Vip 3 : sVelato il presunto cast - ma qualcosa non torna! : Grande Fratello Vip 3: svelato il presunto cast del reality show di canale 5 targato Endemol condotto da Ilary Blasi. Stando ai rumors di Nuovo Tv, settimanale diretto da Riccardo Signoretti, questo sarebbe un vero e proprio scoop, perché avrebbe comunicato in assoluta anteprima il cast dei futuri concorrenti vip della Casa di Cinecittà. Grande Fratello Vip 3: ecco svelato il presunto cast Mentre ancora si deve incoronare il vincitore del Grande ...

“Ce l’ha così…”. Ah - però! Grande Fratello ‘vietato’ : “Vi dico chi è il più dotato”. Mariana Falace sVela l’indiscrezione sull’inquilino : Dopo la puntata dedicata alla vulcanica Aida Nizar, “Obbligo o Verità” – il nuovo format digital dedicato al “Grande Fratello” in onda sul sito del reality show – torna con Mariana Falace. La modella napoletana ha “dovuto” rispondere ad alcune domande (personali e decisamente imbarazzanti) e fare “terribili” penitenze. Durante l’intervista sono stati toccati diversi temi e ...

Vela : grandi risultati per l'Asd Via col vento - nel ricordo di Mirko Gallone : BRINDISI - La squadra sportiva della 'Asd Viacolvento Mirko Gallone' con l'imbarcazione Aria Top Secret, un Comet 41 s di circa 13 mt, ha iniziato la stagione velica 2018 nel segno tracciato già della ...

Al Grande Fratello è tempo di riVelazioni scottanti. Danilo : “Resta tra noi?” : Indietro 29 maggio 2018 2018-05-29T11:53:47+00:00 ROMA – I divani della casa del Grande Fratello 15 sono terreno fertile per chiarimenti, pianti, litigi ma anche per rivelazioni scottanti. Chi è questa volta nel mirino dello “scandalo”? ll verace romano Danilo. Nelle ultime ore, il concorrente della casa più spiata d’Italia si è lasciato sfuggire una confidenza […] L'articolo Al Grande Fratello è tempo di rivelazioni scottanti. Danilo: ...

Grande Fratello - la riVelazione hot di Danilo : 'Ho fatto sesso con un'amica di mia madre' : FUNWEEK.IT - Mai fidarsi del Grande Fratello, neanche quando nella casa più spiata d'Italia vengono spente le luci prima del previsto: due notti fa, infatti, Danilo era convinto che le...

Grande Fratello - la riVelazione hot di Danilo : 'Ho fatto sesso con un'amica di mia madre' : FUNWEEK.IT - Mai fidarsi del Grande Fratello , neanche quando nella casa più spiata d'Italia vengono spente le luci prima del previsto: due notti fa, infatti, Danilo era convinto che le telecamere ...

Danilo - riVelazione hot al Grande Fratello : «Se lo sa mio padre...» : FUNWEEK.IT - Mai fidarsi del Grande Fratello, neanche quando nella casa più spiata d'Italia vengono spente le luci prima del previsto: due notti fa, infatti, Danilo era convinto che le telecamere ...

Finanzieri bloccano barca a Vela carica di migranti. Anche donne e bimbi : SANTA MARIA DI LEUCA - La barca a vela, di 12 metri, bandiera statunitense, è arrivata nel porto di Santa Maria di Leuca verso le 16,30 del pomeriggio, condotta dai Finanzieri del Reparto operativo ...

Striscia la Notizia - coca-gate al Grande Fratello?/ Video - Barbara D'Urso sVela : "Rassicurazioni da Endemol" : Striscia la Notizia, coca-gate al Grande Fratello? Barbara D'Urso raggiunta da Valerio Staffelli non intende passarci su ma ha confermato che continuerà ad indagare.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 23:05:00 GMT)

FIFA eWorld Cup Grand Final 2018 : FIFA ed EA sVelano che sarà Londra la città dove verrà incoronato il vincitore : Oggi Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) annunciano che le EA SPORTS FIFA 18 Global Series si concluderanno a Londra dal 2 al 4 agosto con la FIFA eWorld Cup Grand Final 2018, dove 32 contendenti si sfideranno per raggiungere il titolo di campione del mondo. La qualificazione per ottenere uno di questi 32 posti si svolgerà dal 28 al 30 maggio e dall'1 al 3 giugno ad Amsterdam dove 128 contendenti si ...