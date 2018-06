Vela – Campionato Italiano Dolphin 2018 | in testa Fantastica dopo la prima regata

Vela – Dolphin : Omboni guida il campionato italiano : Pier Omboni di Risposta Karmat guida il campionato italiano Dolphin Due primi ed un quinto posto per il gargnanese Pierluigi Omboni (Cv Gargnano) al timone di Risposta Karmat (Cn Portese) nella prima giornata del campionato italiano Dolphin 2018. Omboni guida la provvisoria con 3 punti avanti a Davdie Bianchini (Fantastica), Mattia Pagani (Risposta Zero), Masserdotti (30 Nodi) e Grumelli (Flipper). Sole per un Garda formato, quasi, ...