Vela – Audi Sailing Champions League | il Royal Danish Yacht Club leader

Audi Q8 : sVelato l’aspetto definitivo prima del debutto [FOTO] : La nuova ammiraglia dei SUV della Casa dei Quattro anelli mostra il suo imponente e aggressivo aspetto definitivo Verrà svelata ufficialmente il prossimo 5 giugno, ma ormai la futura Audi Q8 non ha più segreti, considerando le informazioni trapelate e le numerose foto spia che la ritraggono durante i test su strada. Lunga 5 metri, la nuova ammiraglia dei SUV della Cassa teutonica sfoggia forme muscolose che si caratterizzano per le linee tese e ...

Vela – Francesco Rebaudi e Kinnor conquistano il Trofeo SIAD-Bombola d’Oro : Ultimo giorno di regata per la flotta dei Dinghy. Tre prove di giornata per l’assegnazione del ‘bombolino’. La flotta dei Dinghy del Circolo Velico di Santa Margherita Ligure domina l’edizione 22 Ottime condizioni meteo per l’ultima giornata del Trofeo SIAD-Bombola d’Oro, 3 prove di giornata che sommate alle 3 prove dei due giorni precedenti, hanno consentito al comitato di regata di concludere il Trofeo con 6 regate, tutte contraddistinte da ...

“Ridotto così!”. Claudio Rubicondi - la riVelazione su Rossano. Un doloroso dramma famigliare che nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Al centro della storia - ancora lei - Ivana l’ex signora Trump : nessuno se lo aspettava. E di sicuro le parole di Claudio Rubicondi faranno discutere non poco. Papà di Rossano, ex concorrente dell’Isola dei Famosi conosciuto per il suo legame con Ivana Trump, ha parlato del figlio e un velo di tristezza è sceso sul suo viso. Al di là dei convenevoli, dei sorrisi di circostanza e delle frasi sviolinate sui giornali patinati la situazione famigliare sarebbe a dir poco disastrosaRossano non si parla con ...

Julieta lascia Il Segreto : l'attrice Claudia Galan abbandona la telenoVela? : Julieta lascia Il Segreto? Non è la prima volta che ci ritroviamo davanti a una domanda di questo tipo e, il più delle volte, abbiamo dato una risposta affermativa: sapete meglio di noi che a Puente Viejo non ci sono solo personaggi fissi, ma la maggior parte vanno e vengono, oppure vanno e non ritornano più. Basti prendere in considerazione il caso di Pepa Aguirre, che dopo il parto, non l'abbiamo più vista, anche se ci sono ancora delle ...

Gran Turismo Sport : sVelate le due nuove auto in collaborazione con Audi : Come anticipato alcuni giorni fa, oggi Polyphony Digital e Audi hanno rivelato non una, ma due nuove vetture Vision Gran Turismo, che sono state rese disponibili in Gran Turismo Sport tramite un nuovo aggiornamento.Le vetture sono l'Audi Vision Gran Turismo e l'Audi e-tron Vision Gran Turismo. Come riporta Dualshockers, queste hanno un aspetto particolare che le precedenti vetture Vision GT non condividevano. I modelli, inoltre, sono stati ...

Trono Classico Uomini e Donne - Emanuele e Claudio amici dopo Sonia? Mauti si riVela : Uomini e Donne Trono Classico: Emanuele Mauti rivela la verità sull’amicizia con Claudio D’Angelo In queste ultime ore si è sentito parlare davvero molto di Emanuele Mauti e Claudio D’Angelo. I due ex di Uomini e Donne hanno iniziato a seguirsi sui social e tutto ciò ha destato la curiosità dei fan. In molti non […] L'articolo Trono Classico Uomini e Donne, Emanuele e Claudio amici dopo Sonia? Mauti si rivela proviene da ...

Claudio Amendola riVela : "A settembre ho avuto un infarto" : "A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all'ospedale". Così Claudio Amendola si racconta ai microfoni di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin, che andrà in onda sabato 7 aprile su Canale 5.L'attore romano si era sentito male a settembre dello scorso anno, nella sua casa di Roma: "Mi sentivo male, avevo dei dolori strani e respiravo a fatica". La moglie, Francesca Neri, lo ha convinto a recarsi ...

Gran Turismo Sport : la prossima settimana sarà sVelata una nuova auto realizzata in collaborazione con Audi : Mentre poco tempo fa Polyphony Digital ha aggiornato il suo Gran Turismo Sport con alcune gradite aggiunte nell'update 1.15, ecco che il titolo esclusivo per PS4 si prepara a ricevere una nuova vettura.Come segnala Dualshockers, Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment hanno pubblicato un teaser trailer dedicato alla collaborazione con Audi per la nuova auto che sarà svelata ufficialmente il prossimo 9 aprile. Questa collaborazione ...

