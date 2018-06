Valentino Rossi in pole position Al Mugello è la settima | mai nessuno come il Dottore!

MotoGp – Valentino Rossi in pole - due spagnoli al fianco del Dottore : la griglia di partenza del Gp d’Italia : Valentino Rossi conquista la pole position al Mugello: la griglia di partenza del Gp d’Italia Favolosa pole position di Valentino Rossi al Gp d’Italia! Il Mugello diventa di nuovo Mugiallo con l’incredibile risultato del Dottore oggi davanti al pubblico italiano. Il Dottore ha raggiunto quota sette pole position sul circuito italiano, battendo il record di Mick Doohan. Una grandissima soddisfazione per il nove volte campione ...

MotoGP - GP Italia 2018 : il giro perfetto di Valentino Rossi. Pole magistrale - ora in gara può giocarsi la vittoria. : 1:46.208. Segnatevi questo tempo, perchè si tratta del nuovo record del circuito del Mugello. La firma è quella più illustre, quella di Valentino Rossi, che ha saputo spezzare un tabù che durava da Motegi 2016 e che ha dimostrato che la sua Yamaha, nonostante i problemi di elettronica, ha compiuto un deciso passo in avanti. La Q2 di oggi ha messo in mostra, quindi, un Valentino Rossi davvero in grandissimo spolvero, capace di andare a ...

MotoGP - tutti i record di Valentino Rossi : il più vecchio di sempre in pole position! Quanti primati al Mugello - 22 anni di dominio : Valentino Rossi ha riscritto la storia del motociclismo per l’ennesima volta in una carriera davvero strepitosa e già da tempo consegnata alla leggenda. Il Dottore ha conquistato la pole position al Mugello, ha confezionato un giro da record nelle qualifiche del GP d’Italia 2018 e domani scatterà davanti a tutti: il centauro di Tavullia ha mandato in visibilio il suo pubblico, la fiumana gialla è esplosa per il fenomeno che ci ha ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Valentino Rossi FENOMENO! L’eroe del Mugello firma una pole position sontuosa! Il ruggito del Campionissimo! : Valentino Rossi partirà dalla pole position nel GP d’Italia al Mugello. Lo aveva detto che avrebbe dato “più del massimo” ed effettivamente così è stato. Il Dottore si è aggiudicato una qualifica pazzesca, in cui l’equilibrio ha regnato sovrano fino all’irrompere del pilota della Yamaha, che ha stampato un giro in 1’46″208, battendo di oltre due decimi il record della pole stabilito tre anni fa da Andrea ...

