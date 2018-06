Val di Susa | un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello

Val di Susa : tenta di saltare una cascata e muore : Torino - Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita tentando di saltare una cascata mentre un amico lo stava riprendendo. È successo ad Almese, nella bassa Val di Susa, precisamente in località Goja del Pis: precipitato nel torrente ingrossato dal maltempo, il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sotto shock l’amico che ha ripreso la scena, è stato trasportato presso l’ospedale di Rivoli, mentre i carabinieri ...

Tav in Val di Susa - perché rinunciare è un danno : Per realizzare l'opera è già stato speso quasi un miliardo e mezzo di euro. E, con uno stop unilaterale, l'Italia non guadagnerebbe certo in credibilità

No Tav - corteo in Val di Susa : 'Non esistono governi amici' - : Gli attivisti che hanno sfilato per sei chilometri dalla stazione di Rosta fino ad Avigliana. Fra i presenti alcuni parlamentari 5 stelle e il vice sindaco di Torino, Guido Montanari

Spettacolo Wall Records Al Palazzo delle Feste , piazza Valle Stretta 1, stagione di spettacoli Wall Records 2017/2018. Alle 21 in sala Giolitti " Violette " di G. Lavia " prosa. Regia A. Paglietti

Maltempo Piemonte - frana in Valsusa : 4 evacuati : Forte Maltempo da ieri pomeriggio in Piemonte, in particolare nell’area della Valsusa, dove una frana si è verificata a Bussoleno, nella località Campo Benello. E’ stata necessaria l’evacuazione di quattro allevatori che si preparavano a portare il bestiame in alpeggio. Strade allagate a Bussoleno con un’ auto bloccata nel sottopasso, poi chiuso. Il Maltempo è partito dalla media Valle e si è spostato via via verso ...

Incendio in Valle di Susa : devastati 70 ettari di terreno : Un Incendio è divampato due giorni fa sul monte Musinè in Valle di Susa: sono andati distrutti circa 70 ettari di terreno. Le fiamme sono state finalmente domate e i vigili del fuoco sono ora impegnati nelle operazioni di bonifica. L'articolo Incendio in Valle di Susa: devastati 70 ettari di terreno sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Val di Susa : ancora fiamme sul monte Musinè : Dalle 11:35 di ieri continua a bruciare il Musine’, la montagna piu’ vicina a Torino, alle porte della Valle di Susa. Un elicottero dei vigili del fuoco sta effettuando dei lanci d’acqua, mentre il lavoro delle squadre a terra e’ complicato perche’ le fiamme si stanno sviluppando in zone impervie di non agevole accesso. Le colonne di fumo sono visibili anche dal centro della citta’, a una ventina di ...

Valsusa - cade in una zona di montagna proibita per l'allarme Valanghe : soccorso con l'elicottero - rischia tre mesi di carcere : Ferito alla gamba e a un occhio, guarirà in 40 giorni: denunciato con gli amici escursionisti. In Val d'Aosta chiusa strada in Valsavaranche

Val Susa - terra di confine e luogo di passaggio di migranti : Ma non possiamo pensare che la politica non trovi soluzioni, chiuda gli occhi davanti ai trafficanti di esseri umani e alla palese violazione dei diritti umani. Se vogliamo un'Europa diversa dobbiamo ...

Alta Val di Susa - i migranti occupano una chiesa e il parroco protesta : Alta Val di Susa, i migranti occupano una chiesa e il parroco protesta A Mattino 5 le interviste agli abitanti di Claviere dove immigrati sono in attesa di passare il confine con la Francia Continua a leggere

Migranti : Malan - rischio nuova Ventimiglia in Valsusa : Roma, 27 mar. (AdnKronos) - “L’occupazione del salone parrocchiale di Claviere da parte di un gruppo di Migranti, spalleggiati dal solito gruppo immigrazionista, è solo una parte della pericolosa situazione che si sta creando nell’alta Valsusa. Il flusso di coloro che vorrebbero passare in Francia è