USA | LATTUGA “KILLER” | 5 MORTI Contaminata da Escherichia coli | un focolaio individuato

USA - lattuga romana contaminata da e-coli : 5 morti/ E’ la più grave epidemia dal 2006 - già 197 vittime : Usa, lattuga romana contaminata da e-coli : 5 morti . E’ la più grave epidemia dal 2006 , già 197 le vittime . L'insalata in questione deriverebbe dalla regione dello Yuma, in Arizona(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:35:00 GMT)

Lattuga romana contaminata da Escherichia-Coli : 5 morti negli USA : Cinque persone sono morte dopo aver consumato Lattuga romana contaminata dall’e-coli che ha provocato un’epidemia negli Stati Uniti. Secondo quanto riferiscono i media americani, sono ormai 197 i casi segnalati in 35 Stati. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie afferma che altre 25 persone sono state affette dal batterio dopo l’ultimo bollettino del 16 maggio scorso. Si tratta della più grande epidemia di ...

USA : lattuga contaminata da e-coli provoca 5 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

21 : 05 LATTUGA KILLER - CENTINAIA DI PERSONE IN OSPEDALE : SI TEME EPIDEMIA/ Primo morto negli USA : LATTUGA KILLER , Primo morto negli Usa: sono 112 i casi di infezione negli States, con il batterio Escherichia coli che sta mettendo il terrore tra le tavole(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:57:00 GMT)

Lattuga killer - centinaia di persone in ospedale : si teme epidemia/ USA - la più grave contaminazione dal 2006 : Lattuga killer , primo morto negli Usa: sono 112 i casi di infezione negli States, con il batterio Escherichia coli che sta mettendo il terrore tra le tavole(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:50:00 GMT)

USA - dopo 120 casi di infezione la “lattuga killer” ca USA la prima vittima : USA, dopo 120 casi di infezione la “lattuga killer” causa la prima vittima Il primo decesso è stato causa to da un’ infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli, rilevato nella lattuga.Continua a leggere Il primo decesso è stato causa to da un’ infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli, rilevato nella lattuga.Continua a leggere

USA - batterio nella lattuga dell'Arizona : 5.00 Si allarga negli Usa l'infezione del batterio Escherichia per il consumo di lattuga romana prodotta in Arizona,nella zona di Yuma. I casi sono saliti a 98 in almeno 22 diversi stati,tra marzo e aprile,secondo gli ultimi dati dei Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc). Oltre la metà delle persone contagiate è stata ricoverata in gravi condizioni. L'infezione è violenta e le autorità invitano ad astenersi dal consumo ...