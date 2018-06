: Usa, Fears advisor Sicurezza Nazionale - NotizieIN : Usa, Fears advisor Sicurezza Nazionale - TelevideoRai101 : Usa, Fears advisor Sicurezza Nazionale -

Trump ha scelto l'ammiraglio Douglascome nuovoper la, con la carica di vice assistente del presidente. Lo ha reso noto la Casa Bianca dopo le improvvise dimissioni dell'exTom Bossert, coincise con l'entrata in carica di John Bolton come capo dei consiglieri per la. Bolton ha precisato chesarà il suo riferimento per una serie di questioni, dallainformatica al coordinamento delle diverse agenzie in situazioni di emergenza.(Di sabato 2 giugno 2018)