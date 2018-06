Una due giorni a Savona per ricordare Don Bof

Salva due bambini quasi investiti dal treno : «Ho agito d'istinto». Il gesto da eroina di Una 24enne : Tanti, se si considera che la zona è celebre in tutto il mondo per le Cinque Terre , con tantissimi visitatori in questo periodo con l'estate alle porte. Ma Mariachiara non è stata la sola 'eroina': ...

Lamezia - scontro tra due auto : Una si dà alla fuga - un ferito : Lamezia Terme " auto in fuga dopo essere rimasta coinvolta in uno scontro in via Settembrini. Il fatto è accaduto questa mattina, nell'impatto una donna è rimasta ferita lievemente ed è dovuta ...

Maltempo USA - 9 morti per la tempesta Alberto : pesanti alluvioni e frane - il crollo di Una casa uccide due persone [GALLERY] : 1/13 ...

Roland Garros – Pliskova al terzo set - Sharapova in due : adesso l’Una contro l’altra in Una sfida da urlo : Karolina Pliskova ha superato Safarova al terzo set: nei sedicesimi del Roland Garros affronterà Sharapova, vincitrice nella sfida contro Vekic Karolina Pliskova accede ai sedicesimi del Roland Garros. La tennista ceca ha avuto la meglio nel derby contro Safarova rimontando l’iniziale set perso per 6-3. Pliskova, attualmente numero 6 del mondo, ha conquistato i due set successivi con il punteggio di 4-6 / 1-6. Pliskova ai sedicesimi affronterà ...

Incidente in A4 - auto fuori strada : ferite due bambine - Una è grave : DOLO - Tre persone, di cui due minori, sono rimaste ferite in un Incidente avvenuto questa notte sull' autostrada A4, in direzione Milano, nel tratto del comune di Dolo, in via Dei Campi. Secondo ...

Germania : dopo Una lite su un treno accoltella due persone e viene ucciso : Germania: dopo una lite su un treno accoltella due persone e viene ucciso Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia l’uomo al termine di una lite a bordo di un treno ha accoltellato e ferito gravemente una persona, per poi rivolgere l’arma contro una poliziotta di 22 anni che non ha esitato a sparargli e […] L'articolo Germania: dopo una lite su un treno accoltella due persone e viene ucciso proviene da NewsGo.

Germania : dopo Una lite su un treno accoltella due persone e viene ucciso : Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia l'uomo al termine di una lite a bordo di un treno ha accoltellato e ferito gravemente una persona, per poi rivolgere l'arma contro una poliziotta di 22 anni che non ha esitato a sparargli e a ucciderlo.Continua a leggere

Con "La terra dell'abbastanza" è nata Una stella. Anzi - due : È nata una stella, Anzi due. Non è dato godere a fondo del loro film di debutto già felice nel titolo, "La terra dell'Abbastanza", che esce il 7 giugno, senza un paio di dritte su Fabio e Damiano, gli autori gemelli che si firmano "in ditta" - come i Manetti - "i Fratelli D'Innocenzo".Hanno 29 anni e hanno letto (di questi tempi!) perfino più libri di quanti film abbiano visto. Sono cresciuti in borgata, a Tor Bella ...

"La terra dell'abbastanza" è nata Una stella. Anzi - due : È nata una stella, Anzi due. Non è dato godere a fondo del loro film di debutto già felice nel titolo, "La terra dell'Abbastanza", che esce il 7 giugno, senza un paio di dritte su Fabio e Damiano, gli autori gemelli che si firmano "in ditta" - come i Manetti - "i Fratelli D'Innocenzo".Hanno 29 anni e hanno letto (di questi tempi!) perfino più libri di quanti film abbiano visto. Sono cresciuti in borgata, a Tor Bella ...

C’è Una mosca sulla pizza : esperto di arti marziali sfascia il locale e picchia due agenti : Una mosca finita nella sua pizza ha fatto imbestialire a tal punto un uomo da fargli sfasciare il locale e picchiare due agenti intervenuti sul posto per cercare di riportare la calma. È successo a Parma: il cliente, ex ufficiale dell’esercito moldavo, ha rimediato una condanna a un anno e dieci mesi da scontare in carcere.Continua a leggere

FedEx – Tnt - scioperano dipendenti : “Due giorni e Una notte di stop per salvare 500 posti dalla speculazione” : Scatta a mezzanotte lo sciopero di 48 ore dei lavoratori di FedEx-Tnt in risposta ai 361 licenziamenti annunciati ad aprile, a due anni dall’acquisizione da parte della multinazionale americana. Punti nevralgici della protesta, che inizierà a mezzanotte e proseguirà fino alle 23:59 di venerdì, è la Lombardia, con il blocco dell’hub FedEx di Malpensa e relativi voli merci e di quello Tnt a Peschiera Borromeo. Altri presidi sono stati organizzati ...

Nel pubblico impiego Una pensione su due è ancora «anticipata» : L'importo complessivo annuo dei trattamenti della Getione dipendenti pubblici è di 69.328,8 milioni (+2,6%) ...

Due schemi - nessUna intesa : Un giorno all'improvviso" tutto si è riaperto, cantavano i Righeira ai tempi della Prima repubblica. E alla partita che sembrava essere arrivata al triplice fischio finale è stato concesso un ampio tempo di recupero. Martedì notte lo scenario doveva essere quello di un Carlo Cottarelli che aveva presentato la lista dei ministri al Quirinale, e che si apprestava a giurare nella giornata di mercoledì. Ma tutto è ...

Urla “Allah Akhbar” e spara : uccise due poliziotte e Una passante. Torna l’incubo terrorismo in Belgio : Torna l’incubo terrorismo in Belgio. Questa mattina un 36enne, Benjamin Herman, ha ucciso due poliziotte e una passante nel centro di Liegi. Secondo quanto riportano alcuni testimoni citati dai media belgi durante l’attacco Urlava «Allah Akhbar». Il procuratore di Liegi, Philippe Dulieu, ha ricostruito la dinamica: «Il killer ha preso di mira due...