Una crisi di certezza della realtà

Caos governo - il film di Una crisi drammatica : video - : Uno scontro che inizia con l'arrivo al Colle di Giuseppe Conte con la lista dei ministri e il rifiuto del presidente della Repubblica di firmare la nomina di Savona. Poi, la decisione del Capo dello ...

TsUnami di commenti sui social - la crisi politica conquista Twitter e Facebook : Uno Tsunami di commenti, di emoticon, di esortazioni: a tornare sui libri di storia («come facevano i nostri nonni») a ripassarsi la Costituzione, a riprendersi la piazza e la democrazia. Post equamente divisi fra chi invoca l’impeachment per il Presidente e quelli che «guai a chi mi tocca Mattarella». Sui social, su Facebook ancor prima che sul pi...

TsUnami di commenti sui social - la crisi politica conquista Twitter e Facebook : Uno Tsunami di commenti, di emoticon, di esortazioni: a tornare sui libri di storia («come facevano i nostri nonni») a ripassarsi la Costituzione, a riprendersi la piazza e la democrazia. Post equamente divisi fra chi invoca l’impeachment per il Presidente e quelli che «guai a chi mi tocca Mattarella». Sui social, su Facebook ancor prima che sul pi...

I giornali esteri : «Crisi istituzionale - per Mattarella è Una vittoria di Pirro» : Più che la crisi politica, poté la crisi istituzionale. Più che il braccio di ferro, tra Mattarella da una parte, Movimento 5 Stelle e Lega

Di Maio - Salvini e Mattarella : le colpe condivise di Una crisi di sistema : Le prove di forza si fanno soltanto quando si è sicuri di vincere. E Sergio Mattarella ha perso. Anche perché l’esito era già segnato: Matteo Salvini aveva deciso da tempo di tornare alle elezioni per rafforzare il controllo sul centrodestra, fagocitare quel che resta di Forza Italia e neutralizzare le opposizioni interne alla Lega di chi – come Roberto Maroni e Luca Zaia – contestano da sempre la scelta di trasformare un partito ...

Uomini e donne : nessUna crisi tra Nilufar e Giordano - avvistamento a Napoli : Dopo le dichiarazioni di Stefano Guglielimini si era parlato di crisi tra Nilufar e Giordano, ma tutto ciò non corrisponde al vero: ecco cosa è successo e gli ultimi avvistamenti della coppia. Le ultime indiscrezioni sulla coppia, appena uscita dal programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Nilufar e Giordano innamorati Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la nuova coppia di Uomini e donne, a differenza di quanto molti volevano già ...

Uomini e Donne - Nilufar e Giordano : nessUna crisi dopo le accuse di Stefano Guglielmini : Il post-trono di Nilufar Addati, la giovane ex tronista napoletana di origini iraniane che al termine del suo percorso a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5, ha scelto il corteggiatore Giordano Mazzocchi, è stato intaccato dalle accuse dell'ex corteggiatore Stefano Guglielmini nei suoi riguardi.Stefano, infatti, in breve, ha dichiarato di conoscere Nilufar già prima della sua partecipazione al ...

Giro d'Italia 2018 - il ritorno della 'crisi' : è tornato il ciclismo di Una volta : tornato il ciclismo di…una volta. Quello delle imprese eroiche, vedi Froome a Bardonecchia, con più di 80 chilometri di fuga su e giù per le montagne, e quello delle grandi crisi, scomparse da tempo. ...

Uomini e Donne oggi - Nilufar e Giordano a Napoli : nessUna crisi tra i due : oggi Uomini e Donne, Nilufar e Giordano stanno ancora insieme nonostante le foto di Stefano Guglielmini Le foto di Stefano Guglielmini con Nilufar Addati? Non sono un problema per Giordano Mazzocchi! Nonostante i gossip e le indiscrezioni di questi giorni, che parlano dell’ex tronista fidanzata durante i primi mesi del suo Trono a Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Nilufar e Giordano a Napoli: nessuna crisi tra i due ...

Conte batte già Amato : Una crisi lunga 83 giorni : Giuseppe Conte parte già con un record: quella che l'ha portato a Palazzo Chigi potrebbe essere la più lunga crisi della storia repubblicana. Il record toccava al governo Amato, ma domani 26 maggio potrebbe essere sorpassato da Conte. Sono passati ben 83 giorni dalla data delle elezioni a quella dell'insediamento del nuovo governo. La crisi più lunga fino ad oggi portava l'etichetta del "Dottor Sottile".Il suo governo entrò in carica dopo 83 ...

Grande Fratello - Alberto sull'orlo di Una crisi di nervi : perché vuole uscire dalla casa : È un periodo pessimo per Alberto Mezzetti nella casa del Grande Fratello di Barbara D'Urso . Il Tarzan di Viterbo sembra vicino a una crisi di nervi, si sente come intrappolato nell'appartamento di ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 18a tappa : si riapre tutto! Yates va in crisi - Dumoulin e Pozzovivo guadagnano 27 secondi! Successo a Schachmann dopo Una lunga fuga : Giro d’Italia 2018 finito? La 18esima tappa con arrivo a Pratonevoso dopo la partenza da Abbiategrasso ci ha consegnato il primo momento di difficoltà di Simon Yates, che comunque conserva la maglia rosa, proprio nella prima occasione che ha visto arrivare fino al traguardo la fuga della prima ora, che ha premiato il giovane Maximilian Schachmann, tra i corridori più in vista degli ultimi due mesi considerando le Classiche e la prima parte ...

«Con questo governo l'Europa affronterà Una nuova crisi» : I principali giornali internazionali dedicano ampio spazio a Giuseppe Conte, incaricato dal presidente Mattarella di formare il governo. In Germania crescono i timori per la stabilità economica dell'Eurozona, più cauti gli inglesi e i francesi che aspettano di vedere le mosse del nuovo premier

Giro d’Italia – Crisi Aru - l’analisi di Saronni tra delusioni e decisioni da prendere : “sta facendo Una fatica inaudita” : Il direttore sportivo Giuseppe Saronni analizza la profonda Crisi di Fabio Aru al Giro d’Italia 101 Crisi nera per Fabio Aru: il corridore della UAE Team Emirates può dire definitivamente addio ad ogni speranza di vittoria, e di podio, al Giro d’Italia 101. Il sardo non è riuscito a far bene sullo Zoncolan, dove a trionfare è stato un eccellente Chris Froome, così come non ha ben figurato nella tappa di Sappada, vinta da uno ...