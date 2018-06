Un ultraleggero precipita sul Monte Croce | morto un pilota istruttore L' allarme è stato

notizie.tiscali

: La Stampa Precipita aereo ultraleggero: morto il pilota 70enne, gravissima l’allieva di 25 anni … - Italia_Notizie : La Stampa Precipita aereo ultraleggero: morto il pilota 70enne, gravissima l’allieva di 25 anni … - JMessianganelli : Precipita aereo ultraleggero: morto il pilota, gravissima la moglie - thexeon : Precipita aereo ultraleggero: morto il pilota, gravissima la moglie -

(Di sabato 2 giugno 2018) Una giornata estiva, dal cielo terso e con l'aria tiepida, l'ideale per guardare le montagne dall'alto, è finita in tragedia in Trentino per un piccolo velivolo da turismo. La vittima - spiega L'Adige ...