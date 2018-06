ULTIME NOTIZIE Di oggi | ultim' ora | Trump avvia i dazi Usa all' Euorpa | in Italia parte il

Palermo - incendio in appartamento in via Cataldo Parisio/ Video ULTIME NOTIZIE - un ferito : perdita di gas? : Palermo, incendio in appartamento in via Cataldo Parisio: tanta paura nella mattinata, un ferito lieve trasportato in ospedale. Rogo scatenato da una perdita di gas?(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:24:00 GMT)