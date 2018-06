Twitter | Windows 10 e Windows 10 Mobile | il punto della situazione Aggiornamento 1

Twitter - Windows 10 e Windows 10 Mobile : il punto della situazione : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi cambiamenti importanti per l’applicazione ufficiale di Twitter con l’abbandono della UWP nativa in favore di una nuova PWA. Un dipendente del social network, Charlie Croom, ha voluto fare il punto della situazione e maggiore chiarezza – tramite un post pubblicato sul blog ufficiale – proprio in merito alle recenti modifiche riguardanti “l’esperienza di Twitter ...

La PWA di Twitter disponibile anche per Windows 10 Mobile e Windows 10 CU : Twitter ha salutato definitivamente la sua Universal Windows App portando la nuova PWA anche su Windows 10 Creators Update e Windows 10 Mobile. Il passaggio da app nativa a PWA è avvenuto mediante un aggiornamento rilasciato da Twitter stessa alcuni minuti fa e, se avete attiva l’opzione riguardante gli aggiornamenti automatici dello store, molto probabilmente la nuova versione si è già installata nel vostro device. Abbiamo già discusso ...

Twitter : arriva la Jump List nella Progressive Web App di Windows 10 : Non sono passati nemmeno due giorni dall’ultimo aggiornamento lato server rilasciato per la PWA ufficiale di Twitter che già ne viene distribuito un altro. Da pochissime ore, infatti, la Progressive Web App supporta ufficialmente la Jump List di Windows 10 e ciò significa che potete cliccare con il tasto destro del mouse sulla Live Tile situata nel menu start oppure sull’icona posizionata sulla barra delle applicazioni per aprire una ...

Twitter PWA è adesso compatibile con la finestra di condivisione di Windows 10 : La PWA di Twitter, attualmente disponibile soltanto per gli Insider che hanno già installato almeno Redstone 4 sul proprio PC o tablet, ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento lato server. La progressive Web App del noto social network supporta adesso la finestra di condivisione implementata da Windows 10 Creators Update in poi. La feature può essere utile in svariate occasioni incrementando notevolmente la velocità e l’intuitività ...

La PWA di Twitter si aggiorna per Windows 10 Spring Creators Update : A distanza di alcuni giorni da quando di sviluppatori di Twitter hanno deciso di trasformare la propria app ufficiale per Windows 10 da UWP nativa a PWA, viene rilasciato un nuovo aggiornamento. Teniamo a ribadire che la PWA di Twitter è disponibile esclusivamente da Spring Creators Update in poi, dunque, se non siete degli Insider fast o slow non potrete ricevere di conseguenza questo aggiornamento. L’introduzione della tecnologia ...