Tutti i duetti della semifinale di Amici di Maria De Filippi | chi canterà con gli ospiti

optimaitalia

: Tutti i duetti della semifinale di #Amici17: chi canterà con gli ospiti - OptiMagazine : Tutti i duetti della semifinale di #Amici17: chi canterà con gli ospiti - yutuni_masako : RT @Giuseppe_Black: Io non capisco come si faccia a dire che Emma canta sempre lo stesso tipo di canzone. A me sembra che sia quella che h… - blvackcaat : RT @Giuseppe_Black: Io non capisco come si faccia a dire che Emma canta sempre lo stesso tipo di canzone. A me sembra che sia quella che h… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Sono stati comunicati ididiDe. Cinque i concorrenti ancora in gara nella puntata di domenica 3 giugno, 5 gliattesi nel corsopuntata.Carmen duetterà con Gianna Nannini sulle note di un successorocker. Lauren danzerà con l'attore Beppe Fiorello. Rimanendo nella squadra blu, Einar duetterà con Fiorella Mannoia. Per la squadra bianca, due sono iin programma, entrambi per il canto. Gli ultimi due concorrenti in gara nel team bianco, infatti, sono esponenticategoria del canto. Irama duetterà con Fabrizio Moro, per il duetto più attesoserata, mentre Emma duetterà con Alvaro Soler. Il duetto con Alvaro Soler ha entusiasmato in modo particolare la cantante maltese che non vede l'ora di mettersi alla prova sulle note di un brano in spagnolo.Come si svolgerà ladidiDe ...