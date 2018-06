Tutti gli amici di Carmen Consoli in concerto a Catania per la nuova casa di Namastè

Tutti i duetti della semifinale di Amici di Maria De Filippi : chi canterà con gli ospiti il 3 giugno : Sono stati comunicati i duetti della semifinale di Amici di Maria De Filippi. Cinque i concorrenti ancora in gara nella puntata di domenica 3 giugno, 5 gli ospiti attesi nel corso della puntata. Carmen duetterà con Gianna Nannini sulle note di un successo della rocker. Lauren danzerà con l'attore Beppe Fiorello. Rimanendo nella squadra blu, Einar duetterà con Fiorella Mannoia. Per la squadra bianca, due sono i duetti in programma, ...

Mattarella alla Festa della Repubblica : "Libertà - giustizia - uguaglianza e rispetto di Tutti. La folla applaude : ... lavoro per chi ce l'ha ma senza dignità, lavoro per gli imprenditori che fanno girare l'economia e pensioni per chi ha lavorato una vita". Giuseppe Conte, da parte sua, parla di nuovo, durante la ...

2 giugno - Conte : festa di Tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

2 Giugno - Conte : "E' la festa di noi Tutti" | Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri : Il neo presidente del Consiglio all'Altare della Patria per le celebrazioni: "Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti". Cosi' il nuovo premier ai cittadini: "Tenete duro, teniamo duro" .

Tutti gli invitati al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck : Da Mara Venier a Camila Raznovich, da Federica Fontana a Cecilia Rodriguez, Tutti vogliano un pezzo degli sposi. E così, fra selfie e sorrisi sgargianti, Daniele Bossari e Filippa Lagerbäck si dividono equamente fra gli invitati, pronti a finire su Instagram con migliaia di cuoricini e commenti al seguito. Come Luciana Littizzetto, che stringe la collega di Che tempo che fa in un lungo abbraccio. O Natasha Stefanenko che, insieme a Federica ...