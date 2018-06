Tumori | test del sangue per scoprirli | nuovi dati sulla biopsia liquida

Tumori - missioni cure ‘chemio free’ : Ieo studia il test per selezionare i pazienti : C’è una parola d’ordine che sta animando l’attività della comunità scientifica mondiale: è ‘de-escalation’. Significa lavorare per ridurre le dosi e i trattamenti adiuvanti (i farmaci per ridurre il rischio di recidiva) per le donne con tumore iniziale. “Nell’ultimo anno, dopo un vertice a Viene, gli oncologi a livello internazionale si sono concentrati su questa sfida. Abbiamo visto che ci sono farmaci ...

Tumori : ecco il nuovo test per “fotografare” le mutazioni del cancro : Una “fotografia” completa delle alterazioni molecolari del tumore. È il risultato che può essere raggiunto grazie a un nuovo biomarcatore, che misura il numero di mutazioni nel tumore. Si chiama Tumor Mutational Burden (TMB), cioè carico mutazionale del tumore, e rappresenta la nuova frontiera nella lotta contro la malattia, approfondita oggi in un incontro con i giornalisti a Roma. “Il TMB rientra nel concetto di medicina di precisione – spiega ...

Tumori - la chemio non renderà più sterili : bene i primi test in Germania : Passi avanti compiuti da ricercatori tedeschi verso la preservazione della fertilità delle donne colpite da un tumore. Senza necessità di prelevare e conservare preventivamente gli ovociti: il team guidato da Volker Dötsch dell’Istituto di chimica biofisica dell’Università di Goethe (Germania) ha infatti messo a punto un sistema, testato con successo per ora sui topi, che fa da ‘scudo’ agli effetti nocivi della ...

I Tumori alla prostata - rene - vescica e testicolo “causano ogni anno oltre 16mila decessi” : “Vanno presi provvedimenti” : Nel nostro Paese ogni anno a 38.000 italiani, con più di 70 anni, viene diagnosticato un tumore urologico. Il più frequente è quello alla prostata che tuttavia ha un minor impatto clinico di altri tumori perché in una percentuale non trascurabile dei casi risulta in forma latente asintomatica, soprattutto negli over 80. Il carcinoma del rene e, in maggior misura, quello della vescica invece hanno una notevole espressione clinica. Questi tumori ...