Tumori | passi in avanti contro il sarcoma di Ewing nei bambini

meteoweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018) Si contano appena un centinaio di casi ogni anno in Italia, ma la diagnosi è molto seria: è ildi, un tumore raro che colpisce soprattuttoe adolescenti under 20 e che rappresenta il 15% di tutti i sarcomi primari delle ossa. Il dolore è il sintomo principale, ma è molto aspecifico, tanto che a volte si confonde con le conseguenze di una caduta. Uno studio internazionale presentato al Congresso dell’American Society of clinical oncology (Asco) dimostra pero’ l’efficacia di un nuovo agente terapeutico che ha l’effetto di portare a morte le cellule malate. Lo studio ha coinvolto, tra gli altri, l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Universita’ del Texas, Anderson Cancer Center di Huston in Texas, ilOncology Center di Santa Monica in California. La nuova molecola(lurbinectedina), oggetto di una pubblicazione anche sul ...