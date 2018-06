Tumore al seno | terapia più corta efficace come quella standard | ma con meno effetti

?Tumore al seno : è calabrese il primo chirurgo in Italia a utilizzare una nuova rete a matrice per la cura del cancro : Il primo utilizzo in Italia di una innovativa matrice (fra quelle in commercio) a rete acellulare di collagene di derivazione cutanea fetale bovina nella ricostruzione mammaria porta la firma di un calabrese. Si tratta del chirurgo senologo-oncologo Domenico Gerbasi, originario di Spezzano Albanese (nel cosentino) e attuale coordinatore della Breast Unit Bergamo Est (www.seonologiabergamoest.it) con sede presso l’ospedale “Bolognini” di ...

Herbalife Nutrition di corsa contro il Tumore al seno : è Partner della Race for the Cure di Bari : Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la 12° edizione della Race for the Cure di Bari. E anche quest’anno, fra i sostenitori della più importante manifestazione contro i tumori al seno in Italia, ci sarà Herbalife Nutrition. Un evento dedicato alla salute, allo sport e al benessere che a partire dal 25 maggio colorerà di rosa la città e che terminerà il 27 maggio con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km; 3 giorni per sensibilizzare sulla ...

Race for the cure contro Tumore al seno : 'Eravamo 70mila stamani al Circo Massimo per#Raceforthecure, una lunga corsa per la lotta ai tumori del senoin Italia e nel mondo', ha scritto su twitter la sindaca di RomaVirginia Raggi.

Race for the cure contro Tumore al seno : ANSA, - ROMA, 20 MAG - Complice una splendida giornata, in 72mila hanno partecipato alla corsa Race for the cure, la manifestazione per la lotta al tumore al seno che è partita stamattina dal Circo ...

Tumore al seno - lotta e prevenzione : a Roma 72mila persone per “Race for the cure” : Ben 72mila persone hanno partecipato alla corsa “Race for the cure“, la manifestazione per la lotta al Tumore al seno partita stamattina dal Circo Massimo e snodatasi per 5 km di percorso. “La prevenzione è fondamentale per ridurre la pericolosità del Tumore al seno. Le donne dai 40 anni in su dovrebbero sottoporsi a una mammografia una volta l’anno. Gli esami strumentali permettono di avere una diagnosi prima che il ...

Tumore al seno : progetto per parrucche gratis alle donne operate : Restituire femminilita’ alle donne per aiutarle nella battaglia contro il cancro al seno. Parte da questo presupposto il progetto “Smack”, dell’associazione Underforty Women Breast Care onlus, che ha scelto di essere ancora una volta al fianco delle pazienti che ogni giorno affrontano la battaglia della malattia. Venerdi’ prossimo, alla sede del Sugc Campania (ore 11), l’associazione Underforty terra’ ...

Overwatch - il Tumore al seno si combatte (anche) con i videogiochi : L’iniziativa charity lanciata da Blizzard, colosso americano dei videogiochi, a supporto della ricerca contro il cancro al seno ha raccolto 10 milioni di dollari. Un milione al giorno per 10 giorni per almeno 660mila persone. E non è ancora finita, perché il termine ultimo per partecipare all’iniziativa è il 21 maggio. Ma di cosa si tratta? Blizzard ha realizzato una speciale skin – ovvero un “vestito” digitale – per una delle eroine del ...

Tumore seno : a Roma Race for the Cure - inaugurato Villaggio Salute : Roma, 17 mag. , askanews, È stato inaugurato questa mattina il Villaggio della Salute Race for the Cure, che darà il via alla quattro giorni dedicata alla Salute, allo sport e al benessere per la ...

A Milano la mostra che racconta la lotta al Tumore al seno - : lotta e la speranza, ma soprattutto il traguardo di una rinascita. Questo il tema della mostra dal titolo "Io ero, sono, sarò", al Castello Sforzesco di Milano dal 19 maggio al 19 giugno

«Io ero - sono - sarò» : donne - prima - durante e dopo il Tumore al seno. Le foto : «”Ehi mamma, cos’è questa pallina?” Mi chiede mio figlio una mattina qualunque. Una settimana dopo ero finita nel girone dantesco dei controlli. A scacciare la paura è stato un semplice pensiero: se il mio corpo ha generato una pallina, allo stesso modo perché non può eliminarla?». Silvia ha 47 anni e si è ammalata di tumore al seno due anni fa. Lo ha scoperto grazie a suo figlio e ha deciso di raccontare la sua storia ...

Tumore al seno : un test molecolare per rendere le cure più efficaci : Un test molecolare “che, attraverso l’analisi di 50 geni, calcola il rischio di recidiva a 10 anni in pazienti operate di Tumore al seno. Questo test è disponibile al Campus Bio-Medico di Roma dal 2014, quando era offerto in appena 3 centri in Europa, contro i 38 di oggi. Finora abbiamo valutato 150 pazienti e ad oggi siamo l’unico centro italiano che esegue il test. Il nostro obiettivo è garantire la personalizzazione delle ...

Tumore al seno e obesità : quale legame? : obesità e sovrappeso peggiorano la prognosi delle donne colpite da un cancro al seno, favorendo ricadute dopo l’intervento chirurgico e aumentando il rischio di morte di circa 1,33 volte rispetto alle pazienti senza chili di troppo. Uno studio italo-belga dimostra però che il pericolo di recidive di riduce somministrando il farmaco antinfiammatorio non steroideo (Fans) ketorolac durante la rimozione del Tumore. La ricerca è firmata da ...

Falla telematica in Gb - donne saltano lo screening per Tumore al seno : 270 morti : Un vero e proprio tragico errore che potrebbe aver causato la morte di circa 270 persone. A rivelarlo è stato il ministero della Salute britannico. Circa 450mila donne non si sarebbero sottoposte allo screening mammografico per il tumore al seno. Il tutto per una Falla nell'algoritmo informatico predisposto per questo tipo di test e che è fondamentale per il fronte della prevenzione. Per un prblema tecnico i dati di queste donne sono andati ...

Falla nell'algoritmo del ministero della Salute britannico : saltano gli screening per il Tumore al seno. "270 morti" : Per errore nell'algoritmo informatico del ministero della Salute britannico, 450 mila donne non hanno effettuato lo screening mammografico per il tumore al seno. Di queste, tra le 135 e le 270 potrebbero aver perso la vita. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Jeremy Hunt, che si è scusato per "il grave fallimento". E' stato disposta un'indagine indipendente per identificare la Falla. "Tragicamente è probabile che ci siano ...