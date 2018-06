Tumore al cervello | si lavora per il vaccino

Charlotte muore a 13 anni di Tumore al cervello ma dona gli organi e salva 15 persone : Charlotte Mitchell è morta a 13 anni per una forma aggressiva di tumore al cervello dopo 6 settimane dalla diagnosi. Ha però deciso di donare i suoi organi e tessuti, salvando altre 15 persone. Il dolore della mamma: "Era gentile e generosa, e lo è stata fino alla fine. Il suo gesto allevia il nostro dolore".Continua a leggere

Tumore al cervello - in vent'anni raddoppiati quelli maligni : sotto accusa i telefonini : Il dato è decisamente allarmante: i tumori al cervello raddoppiati in vent'anni, dal 1995 al 2015. Lo dice uno studio pubblicato sul "Journal of environmental and public health", secondo il quale l'incidenza dei tumori cerebrali maligni (glioblastoma) in Gran Bretagna è salita da 2,4 a 5 ogni 100.00

Il neurologo non mi credeva - mi prescrisse antidepressivi. Invece avevo un Tumore al cervello : Si sentiva sempre stanca, non riusciva a finire le frasi, aveva notato un disequilibrio nel suo fisico. Kate Walsh, la dottoressa Addison Montgomery in "Grey's Anatomy", voleva urgentemente sottoporsi ad una risonanza magnetica, ma il suo neurologo credeva che si stesse semplicemente lamentando, che fosse depressa. "Mi disse: 'E perché vuoi farla? Cosa pensi di trovare?'. Pensava: 'Sei un'attrice, hai 40 anni, non lavori'. Mi prescrisse degli ...

A 28 anni scopre di avere un Tumore al cervello : “Troppo grande - mi hanno operato da sveglio” : La storia di Matt, che a 28 anni ha scoperto di avere un grosso tumore al cervello, talmente grande da dover essere operato da sveglio: "La massa è cresciuta a dismisura, avrei potuto perdere la capacità di parola e movimento".Continua a leggere

Ricoverata per un Tumore al cervello - non rinuncia al suo sogno : Olga si laurea in ospedale : Olga D’Eramo, 50 anni, si è laureata nell’ospedale di Ovada, dove è finita dopo aver scoperto di essere affetta da tumore al cervello. Non potendo raggiungere l’università è stata la commissione ad andare da lei e permetterle di realizzare il suo sogno nonostante la malattia.Continua a leggere

A 6 anni muore per un Tumore al cervello - ma dona occhi - cuore e fegato e salva 5 persone : Janahvi, bimba indiana di 6 anni, è stata dichiarata cerebralmente morta dopo una operazione al cervello che avrebbe dovuto rimuoverle una grossa massa. I genitori hanno deciso di donare i suoi organi, salvando due adulti e tre bambini, tra cui un ragazzino di 9 anni che ha già avuto il suo cuore.Continua a leggere

Fabrizio Frizzi aveva un Tumore inoperabile al cervello? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Gossip, che ha appena visto Antonella Clerici fare un commovente omaggio a Fabrizio Frizzi [Video]. Le ultime novita' svelano che due noti portali hanno rivelato la causa del decesso del conduttore de L'Eredita', il quiz show di Rai Uno. Morte Fabrizio Frizzi: la confessione sulla malattia segreta #Fabrizio Frizzi è morto ieri mattina all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove i medici non hanno ...