Trump | ‘Vertice con Kim Jong-un si terrà il 12 giugno a Singapore Sarà un successo’

(Di sabato 2 giugno 2018) Il dialogo con la Corea del Nord“un processo che inizierà il 12” e che “alla finecoronato dal successo”. Arriva da Donaldin persona la conferma che il vertice con Kim-un si. Dopo aver ricevuto alla Casa Bianca il braccio destro di Kim, Kim Yong Chol, giunto a Washington per recapitare la lettera del leader nordcoreano che spiana la strada allo storico summit, il presidente americano ha confermato la data del 12e ribadisce la volontà di denuclearizzazione di Pyongyang. “I colloqui tra Usa e Corea del Nord “saranno un percorso” ma “alla fine avranno successo”, precisa il presidente americano aggiungendo che durante i negoziati gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni alla Corea del Nord. In un nuovo segnale spettacolare di distensione in vista dell’ipotetico vertice, ...