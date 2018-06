Trento | cade ultraleggero | un morto

Trento - cade aereo da turismo sulle Dolomiti : morto un uomo - grave una donna : Un aereo da turismo è precipitato nelle Dolomiti in Trentino. Il bilancio è di un morto e una donna ferita grave mente. L'incidente è avvenuto nella zona di Monte Croce nella catena del Lagorai. Il ...

La mamma prega - la figlia cade dalla finestra : muore la bimba di un anno a Trento : La mamma prega e la figlia di un anno e mezzo cade dalla finestra e muore. La tragedia si è consumata ieri a Trento durante una festa in un appartamento al civico 4 di via Caio Valerio Mariano nel quartiere Piedicastello. Ayan, la nome della piccola bambina nata da una famiglia pakistana, mentre stava giocando con altri piccoli pare abbia trovato un appoggio per arrampicarsi sulla finestra cadendo nel vuoto da un'altezza di dodici metri. ...