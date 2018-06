Trento | aereo da turismo precipita sulle Dolomiti | morto il pilota | grave l’allieva

ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 giugno 2018) Una persona è morta e un’altra è rimastamente ferita nello schianto di undacaduto sabato in Trentino sul Monte Croce, nella catena del Lagorai,. La vittima, undi 48 anni, si trovava a bordo del velivolo con un’allieva di 25 anni. I due, entrambi altoatesini, sono rimasti intrappolati all’interno dell’. L’uomo è stato liberato, ma ormai non c’era già più nulla da fare e i tentativi di rianimazione sono stati inutili. La ragazza è stata estratta con le pinze idrauliche in condizioni critiche e immediatamente trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 da alcuni escursionisti che hanno chiamato i soccorsi per segnalare l’avvistamento di un velivolo perdere quota e scomparire verso la catena del Lagorai. Il mezzo, partito da Bolzano e diretto e ...