Trentino | precipita ultraleggero | forse una vittima

Montagna : sacerdote veneto precipita e muore in Trentino : Carlo Cristani, 76 anni, sacerdote di Caprino Veronese, voleva raggiungere Cima Longino nel gruppo del Monte Baldo in Trentino ma ha trovato la morte probabilmente a seguito di uno scivolone che lo ha fatto precipita re nel vuoto per circa 50 metri. Il corpo senza vita del sacerdote veneto è stato trovato, e successivamente recuperato dagli uomini del soccorso alpino, ai piedi di un canalone nella zona di Malga Artilone a circa 1.900 metri. Il ...

Incidenti in Montagna - Trentino : scialpinista precipita e muore : Grave incidente sulle montagne del Trentino: uno scialpinista è morto dopo essere precipitato in un canalone poco sotto la cima Colbricon. Sul posto l’elicottero inviato dalla centrale di emergenza provinciale che ha portato in quota i soccorritori della stazione di San Martino di Castrozza. La vittima è stata elitrasportata presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Fiera di Primiero. L'articolo Incidenti in Montagna, Trentino: ...