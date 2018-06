Trentino | precipita aereo | morto il pilota | una donna di 25 anni ferita gravemente

Trentino - precipita ultraleggero : forse una vittima : Un ultraleggero è precipitato questa mattina in Trentino e una persona sarebbe deceduta. L’incidente si è verificato nella zona di Monte Croce sul Lagorai tra l’altopiano di Pinè e Sover. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso con l’ausilio di due elicotteri. L'articolo Trentino, precipita ultraleggero: forse una vittima sembra essere il primo su Meteo Web.

Montagna : sacerdote veneto precipita e muore in Trentino : Carlo Cristani, 76 anni, sacerdote di Caprino Veronese, voleva raggiungere Cima Longino nel gruppo del Monte Baldo in Trentino ma ha trovato la morte probabilmente a seguito di uno scivolone che lo ha fatto precipitare nel vuoto per circa 50 metri. Il corpo senza vita del sacerdote veneto è stato trovato, e successivamente recuperato dagli uomini del soccorso alpino, ai piedi di un canalone nella zona di Malga Artilone a circa 1.900 metri. Il ...