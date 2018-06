Tra Marchionne e Bramini

Il piano di Marchionne - Tra azzeramento del debito e nuove tecnologie : Un look composto da felpa, camicia a quadri e una cravatta, elemento insolitamente elegante per il ceo di FCA, che negli anni ha abituato a uno stile semplice, ma efficace, proprio come il soggetto. Così Sergio Marchionne si mostra alla presentazione del piano al 2022, che ha il sapore di un addio al gruppo Fiat/FCA, col quale un dolce connubio dura dal 2004. Il punto principale pare ambizioso, ma realizzabile: azzerare il debito entro giugno. ...

FCA - Marchionne : siamo pronti per raggiungere Traguardi nuovi e più alti : FCA ha un piano "solido e coraggioso" ma soprattutto ha azzerato il debito . "A fine giugno avremo una posizione finanziaria netta positiva. C'è ancora del lavoro da fare, ma sono fiducioso" - ha ...

Fca - nuovo piano ipotesi unica divisione Alfa-Maserati. Domani Marchionne svela sTrategie al 2022 : TORINO - Sono giorni di grande lavoro per Sergio Marchionne che a Torino mette a punto con i suoi collaboratori più stretti gli ultimi dettagli del piano industriale 2018-2022 di Fca. La...

Trump inconTra i vertici auto e benedice Marchionne : "Il mio uomo preferito" : Donald Trump ha incontrato i vertici della grandi aziende di automobili chiedendo loro di costruire più macchine possibile negli Stati Uniti. Un progetto che da sempre il presidente Usa cavalca, sin ...

Trump inconTra Ceo case auto : Marchionne è il mio preferito : New York, 11 mag. , askanews, 'Lui è il mio uomo preferito nella stanza'. Lo ha detto Donald Trump facendo riferimento al Ceo di Fca, Sergio Marchionne, durante l'incontro con gli amministratori ...

Trump inconTra Ceo case auto : Marchionne è il mio preferito : New York, 11 mag. , askanews, - "Lui è il mio uomo preferito nella stanza". Lo ha detto Donald Trump facendo riferimento al Ceo di Fca, Sergio Marchionne, durante l'incontro con gli amministratori ...

Ferrari - Marchionne : comprare altri brand? Sarebbe disTrazione : Roma, 3 mag. , askanews, La Ferrari non intende fare acquisizioni di altri brand, perchè allargare i confini della società causerebbe 'distrazione'. Lo ha detto l'amministratore delegato Sergio ...

Ferrari - Marchionne : comprare altri brand? Sarebbe disTrazione : Roma, 3 mag. , askanews, - La Ferrari non intende fare acquisizioni di altri brand, perchè allargare i confini della società causerebbe "distrazione". Lo ha detto l'amministratore delegato Sergio ...

TrimesTrale Ferrari/ Utile in crescita del 19 - 4%. Su anche i ricavi. La soddisfazione di Marchionne : Trimestrale Ferrari con un aumento dell'Utile netto del 19,4%. Bene le vendite in Cina. Tra le consegne spicca il dato della 812 Superfast. Le parole di Sergio Marchionne(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:44:00 GMT)

Fca - Marchionne : 'Un altro anno di risultati sTraordinari. In futuro possibile ritorno al dividendo' : AMSTERDAM - L'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, conferma i target del 2018: ricavi netti pari a circa 125 miliardi di euro, ebit adjusted maggiore di 8,7 miliardi, utile netto...

Fca - un altro anno di risultati sTraordinari. Marchionne conferma i target 2018 : Torino - Circa 125 miliardi di ricavi netti , oltre 8,7 miliardi di ebit adjusted, 5 miliardi di utile netto, indebitamento netto industriale azzerato e una liquidità di circa 4 miliardi. 'Fca ha ...

John Elkann euforico per Fca - al lavoro sul dopo-Marchionne. Lettera agli azionisti di Exor per Tracciare presente e futuro della casa automobilistica : "Gli obiettivi al 2018 fissati da Fca nel 2014 sembravano irraggiungibili, ma a mano a mano che ci avviciniamo, sembrano sempre più possibili". È un John Elkann euforico quello che scrive agli azionisti di Exor per illustrare i risultati conseguiti della società d'investimento della famiglia Agnelli e per sottolineare la performance di Fca."Se saranno raggiunti questi obiettivi - sottolinea Elkann - nel 2019 Sergio ...

F1 : Marchionne - sTrada è ancora lunga : ANSA, - MARANELLO , MODENA, , 8 APR - "E' bene ricordarsi sempre che ci aspetta un cammino lungo e che dobbiamo mantenere alta la concentrazione, continuando a lavorare con impegno e passione come ...

Gp AusTralia - Marchionne : 'Non poteva esserci inizio migliore' : Roma, 25 mar. , askanews, 'Non poteva esserci un inizio migliore'. Il presidente della Ferrari, Sergio Marchionne, commenta così, a Sky Sport, il primo successo della Rossa nella stagione 2018. 'Sentire l'inno di Mameli risuonare a Melbourne è stata un'emozione per tutti noi e per ogni tifoso della scuderia' continua. 'Naturalmente il ...