Tra FFP e mercato | tra giovani ed esperienza | per l' Inter è l' anno uno

(Di sabato 2 giugno 2018) Gli anni passati, spesso e volentieri, si è sempre sentito parlare di "zero" o di rifondazione. Quest', però, le cose sono cambiate. Il goal di Matias Vecino contro la Lazio, infatti, ha restituito ai nerazzurri la Champions League, quella massima competizione europea che mancava da quasi 7 anni. Ma, sopratutto, la stagione conclusa ha regalato alla piazza meneghina due uomini fondamentali: da una parte mister Luciano Spalletti, artefice di un vero e proprio capolavoro psicologico e tattico, e Milan Skriniar, rivelazione della difesa nerazzurra e sempre impiegato dal tecnico di Certaldo. Parlare di rifondazione, dunque, non è più corretto: il Biscione ha i suoi pilastri e su questi deve costruire una squadra che possa ambire a insidiare la Juventus in campionato e a fare ottima figura in Europa....