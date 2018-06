Torna Neuer | ma Germania ko con Austria

Amichevoli - Neuer Torna in campo ma la Germania perde. Ok Inghilterra - 2-1 alla Nigeria : Due le notizie per la Germania: una bella e una brutta. Meglio sempre partire da quelle positive: Manuel Neuer è tornato a giocare, a distanza di 260 giorni dall'ultima partita con il Bayern. Il ...

Bayern Monaco : il portiere Neuer Torna tra i convocati : Dopo otto mesi lontano dai campi Manuel Neuer è pronto a tornare in campo in occasione della finale di Coppa di Germania, tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte, in programma domani sera all’ Olympiasstadion di Berlino. Il capitano della Mannschaft è stato infatti incluso dal tecnico Jupp Heynckes nell’elenco dei convocati, alimentando così qualche speranza in più di riuscire a vedere il giocatore anche ai Mondiali in Russia (il ...

