Tommy Haas scherza su Federer | “ecco perchè Roger deve pagarmi la cena ogni volta che

sportfair

: Tommy Haas: 'Federer dovrebbe sempre pagare per me al ristorante' - TennisWorldit : Tommy Haas: 'Federer dovrebbe sempre pagare per me al ristorante' - Genechis : Bolelli es identico a tommy haas. ?? -

(Di sabato 2 giugno 2018)ha parlato delle sfide connella sua carriera, svelando una simpatica proposta fatta al tennista svizzero In una recente intervista rilasciata all’Equipe,ha ripercorso alcune delle sfide più belle della sua carriera, legate a. L’ex tennista tedesco ha spiegato chesia stato il giocatore più difficile da affrontare, svelando anche una particolare ‘proposta’ fatta adopo la vittoria del Roland Garros 2009: “il miglior giocatore mai affrontato?, ovviamente. È il giocatore più completo, è stato poco meglio di me. Abbiamo avuto alcune partite memorabili. Quella del Roland Garros del 2009, l’anno del suo unico titolo a Parigi, è quella più in risalto. Ero avanti due set a zero, ho avuto una palla break sul 4-3 del terzo set, ma lui ha giocato un dritto vicino alla linea. A volte ...