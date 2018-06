Tifosi dell’Inter furiosi | Wanda Nara manda messaggi “bianconeri” FOTO

Calciomercato - Spalletti sincero coi Tifosi dell’Inter : “niente Rafinha e Cancelo! Il Fair play finanziario…” : Rafinha e Cancelo lasceranno l’Inter dopo un buon impatto avuto nella seconda metà della stagione sotto la guida di Spalletti, il FPF impone austerità ai nerazzurri “Rafinha e Cancelo giocatori eccezionali, hanno dato forza e convinzione mentale, ma in questo momento non possono essere riscattati, poi vedremo in seguito”. E’ solo una delle notizie date da Luciano Spalletti durante la sua conferenza stampa di fine ...

Massimo Moratti incontra i Tifosi dell’Inter all’Int di Milano : La passione del calcio unisce medici e pazienti. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, incontra i tifosi nerazzurri domani 3 maggio alle 19 all’Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano, in una serata all’insegna dello sport, del sociale, del desiderio di successo, ma anche dell’amore per la città meneghina e i suoi abitanti. “E’ l’occasione – spiega il presidente dell’Inter ...

