optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Terminate le riprese di House of Cards 6, lo annuncia Robin Wright con una nuova e inquietante foto di Claire https://t.c… - DimitriMagnani : RT @OptiMagazine: Terminate le riprese di House of Cards 6, lo annuncia Robin Wright con una nuova e inquietante foto di Claire https://t.c… - OptiMagazine : Terminate le riprese di House of Cards 6, lo annuncia Robin Wright con una nuova e inquietante foto di Claire… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Il sipario suof6 è ufficialmente calato, almeno per quel che riguarda la produzione: ledella stagione finale della serie targata Netflix sono, come hato su Instagram la protagonista.L'attrice ha infatti condiviso uno scatto promozionale della sua Claire Underwood, nel quale compare con le mani grondanti di sangue. "Lo scorso venerdì abbiamo finito di filmare l'ultima stagione diof" si legge nella didascalia, "Lavorare con il nostro cast e la crew è stata una gioia assoluta. Siamo diventati una famiglia e mi mancherete voi e le nostre continue risate! Grazie a Netflix e a MRC per il vostro supporto attraverso gli anni!!".L'immagine solleva qualche domanda riguardo la sorte di Frank Underwood inof6, visto che l'ex Presidente degli Stati Uniti non comparirà nella stagione finale della serie a causa ...