Taekwondo | il presidente federale Angelo Cito | “Il Grand Prix di Roma è una grande

(Di sabato 2 giugno 2018) ESCLUSIVA – “Ildipuò diventare un appuntamento fisso, il top delè qui. E ho fiducia nei nostri atleti in chiave Tokyo”.della Federazione italiana di, intervistato in esclusiva dalla redazione di OA Sport, si sofferma sulle prospettive della disciplina nel Bel Paese, lasciando trapelare una moderata fiducia in merito alle prospettive future degli azzurri. Quanto può influire un evento come ildiper avvicinare i giovani italiani al? “E’ la nostra speranza. Ac’è il gotha delin ambito internazionale. I primi 32 atleti del ranking sono qui per contendersi il podio. Soltanto ai Mondiali e alle Olimpiadi si gareggia per obiettivi di maggior prestigio. Intanto per noi è une risultato aver portato ilper quest’anno e per il 2019. Faremo di ...