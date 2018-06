Sulle ali della fantasia Le proposte di Bimbiarimini

Turismo - eDreams : Italiani innamorati delle vacanze Sulle isole : Roma, 1 giu. , askanews, Mare o montagna? Città d'arte? AgriTurismo in campagna? Per molti, queste domande sono il preludio di un rito, la pianificazione delle vacanze estive, che ha il sapore del ...

2 giugno - Mattarella Sulle migrazioni : “Collaborazione tra istituzioni garantisce legalità - accoglienza e integrazione” : “La costante e leale collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e sociali chiamate a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni consente di affrontare l’individuazione di soluzioni in grado di garantire legalità, accoglienza e integrazione“. A poche ore dal giuramento del primo governo Lega-M5s e alla vigilia della festa del 2 giugno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti. E ...

Giallo Sulle buche di Roma per il Giro d’Italia : bufala confermata da Mauro Vegni? : Si parla molto in queste ore delle buche di Roma per il Giro d'Italia, considerando il fatto che a detta di alcuni organi di stampa l'ultima tappa della corsa rosa sarebbe stata caratterizzata da un manto stradale decisamente poco consono ad un appuntamento così importante. In un contesto di questo tipo, diventa importante prendere in esame quanto è stato dichiarato da Mauro Vegni. Il direttore del Giro, infatti, avrebbe rilasciato un'intervista ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : il programma di oggi (1° giugno) - orari e tv. L’Italia punta Sulle Farfalle! : oggi venerdì 1° giugno incominciano gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica a Guadalajara (Spagna). Spazio alla prima parte del concorso generale individuale riservato alle juniores, poi dalle ore 18.30 toccherà alle squadre seniores che si esibiranno con i 5 cerchi, la prima metà dell’all-around. L’Italia sarà assoluta protagonista con le Farfalle, tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro ma vedremo ...

ancora morte Sulle strade italiane : altre due persone hanno perso la vita oggi : La Del Fabbro era anche titolare di un negozio di bomboniere ed oggettistica , "Il mondo dei sogni", che si affaccia sulla stessa strada sulla quale le due donne hanno purtroppo perso la vita. La ...

“Le ha fatto le scarpe”. Meghan Markle ‘contro’ Kate Middleton : la notizia Sulle cognate reali è esplosiva : In poco più di un anno l’ex attrice di “Suits”, Meghan Markle, è riuscita a fare breccia nel cuore di Harry il ‘principe’ scapestrato, a farsi accettare dalla Regina Elisabetta II e a conquistare i sudditi della Gran Bretagna. Bella, elegante e moderna, sicura di sé, Meghan si è costruita un’immagine precisa andando a far colpo in mezzo mondo. La ragazza americana, di origini miste, peraltro divorziata, ...

Tutor Spenti Sulle Autostrade Italiane Da Oggi! : Autostrade, Spenti i Tutor. Da luglio nuovi sistemi di controllo. Da oggi sono Spenti i Tutor in autostrada. Da oggi autostrada senza Tutor, ma fai attenzione perché tornano gli Autovelox. Autostrade con i Tutor Spenti: ritornano gli Autovelox Tutor Spenti in autostrada: tornano gli autovelox (anche quelli mobili) I Tutor sono stati definitivamente Spenti Sulle Autostrade Italiane a […]

Scure di Moody's anche Sulle banche italiane : a rischio downgrade : Teleborsa, - Una dozzina di banche italiane sotto lente per downgrade. Moody's mette sotto osservazione per un possibile "downgrade" 12 banche italiane a seguito della possibile revisione del rating ...

FIFA 19 potrebbe contare Sulle licenze ufficiali di Serie A e Coppa Italia : Novità davvero molto importanti in vista per il franchise calcistico targato EA che magari già dal prossimo capitolo, FIFA 19, potrebbe proporre delle licenze ufficiali che sicuramente farebbero molto piacere a tutti i giocatori del nostro Paese.Il portale FIFAUltimateTeam ha proposto una immagine di un breve articolo pubblicato da La Gazzetta dello Sport. L'articolo in questione parla della concessione dei diritti riguardanti la Lega Calcio ...

Temporali Sulle regioni del centro nord - ma si va verso un week end di sole : Roma - SITUAZIONE METEO GENERALE - Recidiva circolazione ciclonica interessa l'Europa occidentale portando piogge e Temporali anche forti tra Portogallo, Spagna, Francia e Inghlterra. Marginalmente coinvolta dall'azione ciclonica anche l'Italia, interessata da umide e instabili correnti sud occidentali che rinnovano rovesci e Temporali a tratti intensi, in particolare al nord e parte del centro. Nel frattempo gran parte ...

Possibili le rimodulazioni Iliad Italia in futuro? Precisazioni Sulle tariffe : Possibile che in futuro si possa andare incontro alle rimodulazioni Iliad Italia? In queste ore si e parlato moltissimo della prima offerta da parte del nuovo operatore che ha appena fatto il suo esordio nel nostro Paese, grazie alla super tariffa con minuti ed SMS illimitati, oltre a 30 GB per la navigazione all'ottimo prezzo di 5,99 euro al mese. Durante l'evento di Milano è stata usata più volte l'espressione "trasparenza" e "per sempre", ...

Governo - allarme del ministero "Vigilare Sulle sedi istituzionali" : Il D ipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha infatti diramato una nota alle questure e alle prefetture in cui le mette in allarme per la situazione politica attuale. Che il ...

BANKITALIA - VISCO : “DESTINO ITALIA IN EUROPA”/ Iva può aumentare? La frase Sulle “imposte meno distorsive” : Ignazio VISCO, l'intervento del Governatore di BANKITALIA: “DESTINO dell'ITALIA è in EUROPA”. Interpreta la linea di Mattarella e striglia a distanza Lega-M5s su debito, risparmi e Ue(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:42:00 GMT)