“Strage infinita” Schianto sulla statale | muore centauro inutile ogni tentativo di

caffeinamagazine

: 'Basta con questa strage infinita dei giornali e giornalisti che alimentano un immaginario che ci fa precipitare ne… - mstorai : 'Basta con questa strage infinita dei giornali e giornalisti che alimentano un immaginario che ci fa precipitare ne… - Simona1978 : RT @MarcelloKetta: @Simona1978 Che tristezza.. È una strage infinita, nessuno fa niente parole parole e ipocrisia.. Il serv PSI delle ASL è… - MarcelloKetta : @Simona1978 Che tristezza.. È una strage infinita, nessuno fa niente parole parole e ipocrisia.. Il serv PSI delle… -

(Di sabato 2 giugno 2018) A nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. Minuti interminabili nel corso dei quali gli uomini della Croce Rossa hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita. Ma per un n34enne di Turbigo (Milano), non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto questa mattina in Liguria, in provincia di Savona. La tragedia si è consumata intorno alle 11. La vittima, quanto si apprende dai media locali, era in sella a una Kawasaki 750 quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un’auto. Sull’incidente stanno indagando i carabinieri. La dinamica non sembra ancora chiarissima, maggiore luce sarà fatta nelle prossime ore. L’Italia si conferma maglia nera in Europa per numero di incidente nonostante nellaUe per il secondo anno consecutivo il numero delle vittime in seguito a incidenti stradali e’ ...