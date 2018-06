Storie dal mondo con Wanted Cinema | 11 tra documentari e film in arrivo nei cinema

Serie Tv Premium dal 4/6 su Sky : Action - Joi e Stories pacchetto Famiglia. Crime visibile a tutti : Passato il weekend in cui si celebra la Festa della Repubblica, dal 4 Giugno dopo l’inserimento sul bouquet Sky dei canali Premium Cinema si arricchirà ulteriormente l’offerta per gli abbonati Sky con l’arrivo sul satellite di 4 nuovi canali ...

Storie dalla Nintendo degli anni '90 : l'uomo che ha creato il volto di Mario - intervista : Nel corso di una storia che si appresta a superare i 130 anni, Nintendo ha attraversato molte ere affascinanti: l'epoca di Yokoi, quella da cui è nato il Famicom e gli anni della mania del Wii, ma nessuna è davvero evocativa come il periodo degli anni '90 in cui il nome della compagnia è divenuto un sinonimo dell'intera industria dei videogiochi. Una delle Storie che mi hanno ammaliato di più è quella che narra di come un gruppo di ragazzi del ...

Battlefield V : il single player vedrà il ritorno delle Storie di Guerra. Previste "modalità multiplayer inedite" : Ora che il reveal di Battlefield V è stato confermato ufficialmente per il 23 maggio, DICE sta iniziando a condividere alcune interessanti informazioni.Il team ha condiviso un post sul blog ufficiale che ci permette di scoprire qualcosa in più su quello che dobbiamo aspettarci. Per cominciare, e come suggerito dai precedenti rumor, la campagna narrativa di Battlefield V seguirà le orme di Battlefield 1.Questo significa che torneranno le Storie ...

Storie dal manicomio prima della legge Basaglia : «Mio padre suonava il contrabbasso, mia madre il pianoforte, i miei fratelli e le mie sorelle erano impegnati tutti nel campo artistico, chi flauto chi direttore d’orchestra, chi insegnante di musica. Io suonavo il violino da quando avevo sette anni e a diciotto avevo iniziato a lavorare in orchestra. Una vita disordinata, commentavano i medici, causa delle mie tendenze teatrali tramutatisi in manie di persecuzione e psicosi. Non contenta avevo ...

Reggionarra 2018 - presentata la 13edizione della 'Città delle Storie'. A Reggio Emilia dal 18 al 20 maggio : Il progetto Reggio Emilia Città senza Barriere, compagno di viaggio importante, propone gli spettacoli Dora e il Gentilorco e Siamo senza titolo. Narrazioni senza titolo, con il cuore favorendo l'...

Motor1Talk : Storie dal mondo dell’automobile : Tra le novità della seconda edizione dei Motor1Days, in programma presso l’Autodromo di Modena il 12 e 13 maggio, ci sono anche i Motor1Talk...

I brand e le ‘Storie’ : come cambia la comunicazione aziendale? : (AdnKronos) – Nell’era “iper-tecnologica” che domina e condiziona lo scenario contemporaneo e in cui le parole d’ordine non possono che essere “comunicazione globale”, “connessione”, “alfabetizzazione digitale”, “rivoluzione 2.0”, la frammentarietà dell’attenzione degli utenti è, paradossalmente, il dato più evidente.Troppi dati, troppe e diverse le proposte di ...

Storie dalla Resistenza : Jole Mancini - la staffetta prigioniera a Via Tasso per amore : ROMA - 'Ernesto è a Regina Coeli'. Cinque parole, sempre le stesse, che Jole Mancini ripetè per giorni ai nazisti che la interrogavano per sapere dove fosse finito il marito partigiano, Ernesto ...

Ciclismo : Banca Mediolanum presenta libro fotografico #StorieDalGiro : Milano, 19 apr. (AdnKronos) – All’Innovation Design District, Banca Mediolanum presenta in anteprima il libro fotografico #StorieDalGiro, edito da Mondadori-Electa. Nato come progetto digitale nel 2014 per raccontare le storie di persone incontrate e fotografate lungo le strade del Giro d’Italia, #StorieDalGiro diventa documento cartaceo, quasi a “consacrazione” di un percorso che oggi rappresenta una case history, ...

“Era a casa sua”. Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi : beccato! Il corteggiatore di Sara Affi Fella è stato tradito dalle sue stesse Instagram Stories. Fan divisi : Un sabato sera decisamente alternativo quello di Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne. I fan più attenti hanno subito notato che il corteggiatore di Sara Affi Fella ha condiviso delle Storie su Instagram a casa di una persona molto, molato particolare. Dai dettagli, infatti, Lorenzo ha fatto notare di essere in compagnia di alcuni suoi amici e di Giulia Provvedi, la sorella di Silvia, fidanzata di Corona. Sì, Lorenzo era a casa di Fabrizio ...

Come usare la modalità Ritratto nelle Storie di Instagram : Scattare immagini con l'effetto sfocato non è certo una novità nel mondo degli smartphone. Sono almeno un paio di anni che i produttori l'hanno introdotta, grazie all'utilizzo della doppia fotocamera ...

Dal 9 all’11 aprile si terrà “Storie di luoghi della Memoria” : Prosegue il Progetto della Memoria promosso da Roma Capitale. Dal 9 all’11 aprile si svolgerà ‘Storie di luoghi della Memoria: