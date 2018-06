Stefano De Martino coinvolto in un incidente stradale | paura per il ballerino

Incidente in A1 per Stefano De Martino - paura per il ballerino di "Amici" : Stefano De Martino il famoso ballerino scoperto nella trasmissione "Amici" ed ex marito di Belen Rodriguez è rimasto coinvolto in un Incidente stradale...

Intervista a Belen Rodriguez : dopo Stefano De Martino non crede più nel matrimonio Video : Belen Rodriguez torna a parlare della fine del suo matrimonio [Video] con Stefano De Martino. La showgirl argentina in queste ore ha rilasciato una nuova Intervista al settimanale 'Chi', dove ha svelato nuovi aneddotti sulla fine del suo matrimonio con il ballerino partenopeo, dal quale nacque il loro primogenito, il piccolo Santiago che oggi ha più di cinque anni. E così Belen si è lasciata andare a questa confessione inedita, svelando tra ...

La confessione di Belen Rodriguez su Stefano De Martino e Fabrizio Corona Video : Belen Rodriguez torna a raccontarsi in una nuova lunga intervista [Video]rilasciata in questi giorni sulle pagine della rivista Chi, dove la showgirl argentina ha fatto un bilancio degli ultimi anni, tornando a parlare del suo matrimonio con Stefano De Martino e anche della fine della sua relazione con Fabrizio Corona, con il quale qualche settimana fa si sarebbe incontrata segretamente senza dire nulla al suo attuale fidanzato Andrea ...

Garrison lascia Amici : al suo posto Stefano De Martino : Garrison lascerà Amici? Stefano De Martino nuovo professore? Questo cambio in commissione di danza sta tenendo con il fiato sospeso il pubblico del talent show: se da un lato saremmo tutti felicissimi di vedere Stefano salire in cattedra, dopo averlo visto ricoprire ogni ruolo possibile all'interno del programma che lo ha visto nascere, dall'altro lato sarà strano e ci dispiacerà molto fare a meno di uno dei pilastri della scuola, perché ...

Amici - lascia anche Garrison. Arriva Stefano De Martino : Garrison Rochelle, uno dei volti più noti di Amici, lascia il programma. Al suo posto, ad arricchire la schiera dei professori, potrebbe Arrivare Stefano De Martino. Per Maria De Filippi è tempo di cambiamenti: dopo l’addio di Giuliano Peparini, sostituito da Luca Tommassini nel ruolo di direttore artistico di Amici, anche Garrison, storico professore del talent, starebbe per lasciare. Secondo alcune indiscrezioni infatti il coreografo e ...

Gossip : Belen in crisi - Stefano De Martino ed Emma Marrone innamorati? : L'ultima puntata stagionale di Verissimo, ha lanciato dei Gossip davvero interessanti su tre personaggi molto amati dal pubblico: Belen Rodriguez, Stefano De Martino ed Emma Marrone. Nella rubrica 'Giri di Valzer', dunque, è stato raccontato che la showgirl argentina sarebbe nuovamente in crisi con Andrea Iannone e quest'estate potrebbe trovare un altro amore, che il ballerino è sempre più vicino a Gilda Ambrosio e che la 'super single' Emma ...

Gossip : Stefano De Martino torna ad Amici in un ruolo inedito? Video : Anche se quest'anno ha preferito non far parte del cast del serale, il legame tra Stefano De Martino e Amici sembra non essersi spezzato; stando ai Gossip che in queste ore stanno facendo il giro del web, pare che l'anno prossimo il napoletano tornera' ad essere uno dei protagonisti assoluti del talent show. Dopo essere stato allievo, professionista della danza e conduttore del daytime, si vocifera che il 28enne stia per debuttare nel programma ...

Garrison lascia Amici : Stefano De Martino al suo posto : Amici di Maria De Filippi: Stefano De Martino sostituisce Garrison? Il settimanale Spy ha lanciato una vera e propria notizia bomba, che se confermata farà molto discutere i numerosissimi telespettatori di Amici. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare magazine pare che per Garrison questa edizione del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi sarà l’ultima. Difatti Spy ha rivelato che il famoso ...

Stefano De Martino professore di Amici?/ Il ballerino potrebbe sostituire Garrison : la nuova indiscrezione : Stefano De Martino professore di Amici? Il ballerino campano potrebbe sostituire Garrison Rochelle: la nuova indiscrezione sul futuro artistico dell'ex di Belen.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 17:40:00 GMT)

Stefano De Martino Prof ad Amici : ecco perché Garrison va via : Stefano De Martino diventa Professore ad Amici: perché Garrison ha deciso di lasciare il programma In attesa della conferma ufficiale, che dovrebbe arrivare a breve, si fanno sempre più insistenti le voci di una promozione di Stefano De Martino ad Amici. Da allievo a Professionista, passando per conduttore del daytime, ora l’ex marito di Belen […] L'articolo Stefano De Martino Prof ad Amici: ecco perché Garrison va via proviene da ...