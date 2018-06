Steam | un bug ha reso vulnerabili milioni di utenti negli ultimi 10 anni

eurogamer

(Di sabato 2 giugno 2018) Secondo un esperto di sicurezza,ha un bug che ha125di10riporta Vice.La falla permetteva ad un malintenzionato di assumere il controllo del PC da remoto, e di eseguire codice di ogni tipo. Una falla vecchia di 10, e scoperta solamente adesso.Il bug si trova nel client die Tom Court, il ricercatore che l'ha scoperta e segnalata a Valve, è stato ringraziato con una nota da Valve stessa. L'azienda proprietaria diha provveduto ad un aggiornamento volto a tappare l'exploit lo scorso aprile, per cui il problema attualmente è risolto anche se si tratta di una delle più grandi falle mai lasciata in un software, e rimasta intoccata per ben 10.Read more…