Spread | perché la crisi di fiducia ha mosso la grande finanza

Spread - perché non esiste un complotto della grande finanza contro il governo M5S-Lega : Non si può far finta che i mercati finanziari non esistano, soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia, che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni...

Sorpresa : Borsa su e Spread giù Bene anche i titoli di Stato italiani Ecco perché l'Orso va in letargo : Sino a ieri si temeva il peggio, invece oggi la Borsa di Milano e i titoli di Stato italiani rimbalzano con decisione. A far scattare ricoperture sono da un lato l’ipotesi di un via libera a un nuovo governo in grado di tranquillizzare i mercati, dall’altra la possibilità che la Ue vari un fondo di aiuti per gli stati che attraversano crisi finanziarie, come risposta alle sollecitazioni da parte del presidente francese Macron. ...

Che cos’è lo Spread e perché è così importante : Da qualche settimana, lo spread è tornato il protagonista delle cronache politiche ed economiche del Belpaese. Ma che cos'è questo spread e per quale motivo il suo andamento risulta essere così importante da condizionare le sorti della politica italiana e la formazione del nuovo governo? Cerchiamo di spiegare la questione in maniera semplice.Continua a leggere

Mutui - perché lo Spread (per qualche mese) ne riduce i costi : I dati indicano che durante le tempeste finanziarie i tassi dei nuovi Mutui costano paradossalmente meno. Vantaggi (in termini di ritardi dei tempi di future strette) anche per i tassi variabili...

Governo : Salvini - Spread sale perchè vogliono pezzettini Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Notizie fondate ci dicono che c’è qualcuno che sta puntando su una sconfitta dell’Italia, sia in Europa sia Oltremanica c’è qualcuno che sta svendendo, svendendo, svendendo per comprarsi pezzettini d’Italia sotto costo. E spero che il Paese si unisca, la politica si unisca, per evitare che gli ultimi pezzi buoni delle aziende Italiane vengano svenduti a gente che arriva ...

"Lo Spread sale perché la Bce compra meno Btp e Mattarella ha prodotto incertezza". Intervista a Laura Castelli (M5S) : La Bce di Mario Draghi sta comprando meno titoli italiani, allentando il Quantitative Easing, mentre Sergio Mattarella ha gettato il Paese nell'incertezza politica. Sono queste le cause dell'aumento repentino dello spread, secondo Laura Castelli. Uno dei luogotenenti più stretti di Luigi Di Maio, Castelli ha seguito l'intera trattativa per la stesura del contratto di governo. Ed è fin dal suo ingresso in Parlamento, cinque anni fa, ...

Cos'è lo Spread e perché è un problema se si alza troppo. Una guida : 9 febbraio: risale a 154 punti , rallentamento dell'economia mondiale, . 24 giugno: sale a 177 punti , Sì alla Brexit, . 20 luglio: scende a 125 punti. 12 agosto: 115 punti. 2 novembre: sale a 162 ...

Spread - ecco perché può colpire le tasche degli italiani : Lo Spread non è solo una questione di alta finanza. Nasce nei mercati finanziari, certo, ma il cerino rischia di restare nelle mani degli italiani. perché è già successo una volta. E?vari studi dimostrano il meccanismo di contagio dalla finanza all’economia reale....

Il ritorno dello Spread : perché è salito e i suoi possibili effetti : Basta anche solo evocarlo per destare ansia: eppure lo spread che torna a salire, almeno stavolta, ci trova un po’ meno impreparati. Ci siamo abituati a questo termine, a capire che dalla differenza tra il rendimento dei titoli di debito italiani e quelli tedeschi dipende, in buona sostanza, la serenità delle nostre tasche (per la definizione di spread rimando a questa esaustiva spiegazione). Quello a cui però non siamo ancora abituati sono gli ...

Spread - perché l’Italia paga le incertezze politiche sui mercati : Il problema è il detto-non-detto. L’ambiguità di fondo che si era creata su due temi cruciali per chi investe nei nostri titoli di Stato: l’uscita dall’euro e - più sullo sfondo - la richiesta di annullare parte del debito pubblico in mano alla Bce...

Perché il rating fa più paura dello Spread : Purtroppo la peggiore delle mie previsioni si è avverata. Oramai siamo giunti sull'orlo del baratro, oltre cui non possiamo andare, se vogliamo evitare il commissariamento tipo Grecia della nostra economia e della nostra finanza da parte di Bruxelles. In assenza di indicazioni sul vero programma di governo che interessa ai mercati, quello relativo al Def, il Documento di Economia e Finanza, in cui si indica per il prossimo triennio l'entità del ...