Al via inil governo dinello stesso giorno in cui in Catalogna si è insediato il nuovo Governo di Quim Torra, che ha invitato il premier spagnolo a "parlare" e a "negoziare da governo a governo", rivendicando il suo "mandato repubblicano", in linea con il referendum del primo ottobre. Il leader socialista hacome premieral re Felipe VI al palazzo della Zarzuela, dopo aver rovesciato il conservatore Rajoy. Per entrare nelle sue funzionidovrà nominare i membri del suo governo.(Di sabato 2 giugno 2018)