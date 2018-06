: Viva la Spagna, che oggi ci porta una bella notizia. Rajoy sfiduciato, Pedro Sánchez - grazie, fra gli altri, ai vo… - marcofurfaro : Viva la Spagna, che oggi ci porta una bella notizia. Rajoy sfiduciato, Pedro Sánchez - grazie, fra gli altri, ai vo… - davidealgebris : Euro è la scusa dei perdenti. La spagna e più ricca di noi oggi . Cresce al 3% . Eppure 20 anni fa erano ben più po… - ilfoglio_it : Ricordate i “Piigs”, che comprendevano Grecia, Spagna, Portogallo? Rischia di restarci solo l’Italia. @scingolo nel… -

Il leader socialista spagnolo Pedrogiurerà stamane come primo ministro, il giorno dopo aver spodestato Mariano Rajoy in Parlamento con una mozione di sfiducia approvata da 180 dei 350 parlamentari. Il meccanismo della sfiducia costruttiva è scattato, per la prima volta in assoluto dopo la dittatura, e ha portato a capo del governo il primo firmatario della mozione., economista di 46 anni senza esperienza governativa, giureràa re Felipe VI al palazzo della Zarzuela.A giorni i nuovi nomi dell'esecutivo(Di sabato 2 giugno 2018)