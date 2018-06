Spagna - Inizia l' era Sanchez

Spagna - IL NEO PREMIER SANCHEZ HA GIURATO/ Inizia l'era post-Rajoy : la Catalogna tende la mano : SPAGNA , Rajoy sfiduciato: SANCHEZ è il nuovo PREMIER : “Un nuovo governo sul modello Zapatero”. Inizia una nuova era per la nazione iberica: via il vecchio, dentro il nuovo(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:54:00 GMT)

Spagna - RAJOY SFIDUCIATO : SANCHEZ NUOVO PREMIER/ Inizia l’era de El Guapo : dall'estromissione a Primo Ministro : SPAGNA , RAJOY SFIDUCIATO : SANCHEZ è il NUOVO PREMIER : “Un NUOVO governo sul modello Zapatero”. Inizia una nuova era per la nazione iberica: via il vecchio, dentro il NUOVO (Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:13:00 GMT)

F1 orario - GP Spagna 2018 : a che ora inizia? Il programma e come seguirlo in tempo reale e diretta streaming : La diretta streaming sarà garantita da SkyGo , riservato agli abbonati di Sky, e, come al solito, vi sarà anche la diretta LIVE testuale di OASport per non perdervi neanche un istante del darsi in ...