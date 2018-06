Sony E3 2018 | quali i giochi PlayStation 4 | data e orario conferenza

Sony svela una PS4 in edizione limitata e sconti per i Days of Play 2018 : Sony Interactive Entertainment (SIE) annuncia oggi il ritorno dei Days of Play che offriranno ai giocatori un eccezionale risparmio su software, hardware e servizi PlayStation. I Days of Play avranno luogo dall'8 al 18 giugno a livello internazionale e quest'anno comprenderanno anche una nuova PlayStation 4 in edizione limitata Days of Play, con le inconfondibili icone PlayStation in un design dorato brillante. La confezione include PS4 con ...

Alle 21 in diretta con Eurolive e il nostro Q&A : L'E3 2018 di Sony e le sue "bombe" : Torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.Torna Eurolive, con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta riservando in questi ...

Tutto sull’E3 2018 - orario e date conferenze Sony - Microsoft - Bethesda e non solo : L'E3 2018 è in programma a Los Angeles dal 12 al 14 giugno, ma nei giorni precedenti si terranno le conferenze e i media briefing delle hardware house e dei principali publisher. A meno di un mese di distanza sono già stati svelati i primi dettagli sulle date e sugli orari italiani degli appuntamenti in programma per l'Electronic Entertainment Expo 2018. E3 2018: orari italiani e date conferenze Electronic Arts ha in programma l’EA Play per ...

Death Stranding - Ghost of Tsushima - Spider-Man e The Last of Us Part II saranno i protagonisti dell'E3 2018 di Sony : La conferenza E3 2018 di Sony Interactive Entertainment si terrà lunedì 11 giugno alle 6 p.m. (quindi alle 3 del mattino del 12 giugno in Italia). Il presidente di SIE Worldwide Studios, Shawn Layden, lo ha confermato all'ultimo PlayStation Blogcast. Lo show sarà trasmesso in diretta su servizi come Twitch, YouTube e Facebook.Come riportato da Gematsu, la conferenza di quest'anno presenterà "una profonda immersione" in quattro titoli in uscita ...

Sony Xperia XZ - XZs e X Performance nuovo aggiornamento firmware disponibile a maggio 2018 : Sony ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per gli smartphone Xperia XZ, XZs e X Performance basati su Android Oreo 8.0: ecco la principale novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Sony Xperia XZ, o Xperia XZs o Xperia X Performance che nelle ultime ore l’azienda giapponese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Sony Xperia XZ, XZs e X Performance arriva il nuovo aggiornamento firmware di ...

E3 2018 : le planimetrie della fiera rivelano ampie aree per Sony - Nintendo e molti altri publisher : Manca ormai poco più di un mese all'E3 2018 e come riporta Dualshockers sono stati resi disponibili le planimetrie per le principali aree della fiera.Mentre le mappe ufficiali non portano alcun riferimento sul detentore della rispettiva area, un utente di Resetera si è preso il disturbo di fare un riferimento incrociato con l'elenco delle cabine,giungendo ad una mappa piuttosto dettagliata delle aree della fiera.E' risultato che Sony Interactive ...

L’Italia trionfa ai Sony World Photography Awards 2018 : L’Italia trionfa ai Sony World Photography Awards 2018 Sei italiani sul podio: tre ?sono arrivati al primo posto nelle categorie Architettura, Paesaggi e Wildlife Continua a leggere

Sony World Photography Awards 2018 : le foto dei vincitori : Gli altri tre fotografi italiani saliti sul podio nelle categorie Professionisti sono: Antonio Gibotta , Scoperta, 2° posto Matteo Armellini , Sport, 3° posto Eduardo Castaldo , fotografia creativa, ...

Le foto più belle dell'anno sono di tre italiani. Tutti i vincitori del Sony 2018 : fotografo dell'anno è Alys Tomlinson con una serie sui luoghi di pellegrinaggio. Tutte le immagini dal concorso di fotografia più grande del mondo