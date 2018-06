Sono tra i più alti al mondo | raduno di giganti a Parigi

Famiglie gay - stop di Salvini : 'Le idee di Fontana non Sono nel contratto' : 'In Italia gli antisistema fanno l'esperienza del potere' è il titolo del lungo articolo di cronaca, con ritratti del ministro dell'Economia Giovanni Tria, della coppia Salvini-Di Maio e del ministro ...

Governo - Fontana : “Famiglie gay non esistono. Più figli - meno aborti”. Salvini : “Le sue idee non Sono nel contratto di governo” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...

Milan - Fassone prova a tranquillizzare i tifosi rossoneri : “i soldi di Yonghong Li Sono in arrivo” : L’amministratore delegato del Milan ha parlato al termine del Consiglio di Lega, sottolineando come i soldi di Yonghong Li siano in procinto di arrivare Yonghong Li sta per il momento rispettando le scadenze, il presidente del Milan infatti ha versato i primi dieci milioni di euro relativi all’aumento di capitale che prevedeva il pagamento della prima tranche entro lunedì. Adesso il numero uno rossonero dovrà versare la seconda ...

Lucy Liu - regista di Luke Cage/ "Mi Sono avvicinata al buddhismo attraverso mia madre" : Lucy Liu, in un'intervista al Corriere della Sera, ci racconta cosa ci aspetta nella seconda serie di Luke Cage. Toccati tanti argomenti interessanti dall'attrice e regista asiatica(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:46:00 GMT)

Martone : 'Sono un regista da esposizione' - da domani mostra' al Museo Madre di Napoli : Quando, nel mese di gennaio, al Teatro Bellini di Napoli andò in scena Tango glaciale reloaded, un riallestimento di Tango glaciale, lo spettacolo di Mario Martone che nel 1982 aveva segnato - non ...

Nomi Ministri Governo Conte M5s-Lega - chi Sono?/ Ultime notizie - lo strano caso del non eletto Toninelli : Nomi Ministri Governo M5s-Lega: Di Maio e Salvini vice del premier Conte, ecco la lista completa. Savona agli Affari europei: ha consigliato lui Tria all'EcoNomia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:21:00 GMT)

Governo - diretta – Accordo tra Di Maio e Salvini : “Ci Sono tutte le condizioni per un esecutivo politico” : La nota congiunta dopo 88 giorni di crisi politica è arrivata alle 18.59: “Ci sono tutte le condizioni politiche per un Governo politico”. Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno trovato l’intesa sulla squadra e nelle prossime ore il professore Giuseppe Conte potrà riferire al Colle. La svolta è arrivata dopo che si è riusciti a coprire la casella dell’Economia con il nome di Giovanni Tria, spostando Paolo Savona come ...

Gaia Trussardi e Adriano Giannini/ L'amore e i figli : "Tra noi non ci Sono tabù" : Gaia Trussardi, intervistata dal settimanale Nuovo, silenzia sul rapporto con Adriano Giannini ma parla di quello con i suoi due figli e anticipa le tendenze dell'estate(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:00:00 GMT)

NBA – Ben Simmons e Kendall Jenner Sono fidanzati : spunta il VIDEO che li ritrae insieme in discoteca : Ben Simmons e Kendall Jenner sono fidanzati: il VIDEO dei due insieme dopo la discoteca spopola su internet In questa stagione i Sixers hanno trovato in Ben Simmons il trascinatore che, insieme a Joel Embiid, ha guidato il team fino alle semifinali di Conference, prima di fermarsi contro i Celtics, candidandosi al premio di ROY. Anche fuori dal campo la point guard dei Sixers sembra cavarsela davvero bene. Ben Simmons si sta frequentando con la ...

Di Maio e la trattativa : «Ci hanno fregato? Sono una brava persona - non un furbo» : Il M5S vuole ripartire: «Troviamo un altro nome per il Mef». Il Quirinale «valuta con grande attenzione» la proposta Di Maio. Ma Salvini prende tempo e spinge per il voto

IMPRESE - ASSESSORE SVILUPPO : AVANTI CON BANDO ATTRACT; 70% INDUSTRIE STRANIERE CHE INVESTONO Sono IN LOMBARDIA : Loro sanno quelle che SONO le esigenze dei loro cittadini, delle famiglie e del mondo dell'impresa. Ho una soddisfazione di fondo nell'aver visto cosi' tanti interventi e tanti spunti'. FORTE ...

Tutor - cosa Sono e perché Sono stati spenti da Autostrade - : I 333 Tutor installati lungo i 3100 km di rete autostradale sono stati rimossi dopo una lunga vicenda giudiziaria tra Craft, una piccola azienda toscana, e Società Autostrade per l'Italia - ASPI. Ecco ...

