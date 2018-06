Sold out al Napoli Pizza Village | è il secondo giorno da record

GRANDE TENNIS A L'AQUILA : Sold out PRIMA SERATA AL CIRCOLO - CON TAPPA AVVICINAMENTO AGLI INTERNAZIONALI : ... cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti. 'C'è GRANDE attesa per l'evento più importante mai organizzato al CIRCOLO TENNIS della nostra città, ci aspettiamo grandi ...

Fedez e J- Ax - 'La Finale' è Sold out : post strappalacrime sui social : 'Tante volte nella mia vita mi sono sentito solo e, spesso, quando ti ritrovi solo con i tuoi pensieri contro il resto del mondo che ti dice che sei sbagliato e storto e devi cambiare ti sembra quasi ...

La Dark Polo Gang apre il concerto Sold out di J-Ax e Fedez : Indietro 31 maggio 2018 2018-05-31T10:14:25+00:00 ROMA – Sarà la Dark Polo Gang ad aprire il concerto sold out di J-Ax e Fedez allo stadio San Siro di Milano. La band, “al gran completo” come ha annunciato Fedez su Instagram, canterà il nuovo singolo British e alcuni dei loro più grandi successi. La band si unisce […] L'articolo La Dark Polo Gang apre il concerto sold out di J-Ax e Fedez proviene da NewsGo.

J-Ax e Fedez - concerto a San Siro l'1 giugno - “Comunisti col Rolex”/ I ringraziamenti social e il Sold out : J-Ax e Fedez, concerto a San Siro l'1 giugno 2018, “Comunisti col Rolex” Finale: i ringraziamenti social di entrambi commuovono i fan, la data è sold out.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:55:00 GMT)

Il concerto di J-Ax e Fedez a San Siro è Sold-out - arrivano i ringraziamenti : “Con noi 75000 persone” : Il concerto di J-Ax e Fedez è sold-out. A dichiararlo è J-Ax sulla sua pagina ufficiale, nella quale ricorda gli esordi e si consola pensando che, il 1° giugno, sarà accompagnato da 75000 persone. L'artista è infatti pronto al grandissimo evento che ha concepito con il collega Fedez, per il quale sono già stati venduti 75000 biglietti. Il palco centrale ha infatti permesso l'accesso a un bacino molto più ampio di pubblico, come accade nei ...

Fa Sold out il Flamenco a Ragusa : ...Stagione Concertistica Internazionale 'Melodica' organizzata dall'omonima associazione con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero e con il patrocinio dell'Assessorato agli Spettacoli ...

Lotta salvezza - Cagliari : ostacolo Atalanta - Sardegna Arena Sold out. Crotone e SPAL servirà… : Lotta salvezza-Tutto pronto per l’entusiasmante finale di campionato e per la Lotta salvezza che si annuncia elettrizzante. Crotone e SPAL chiamate obbligatoriamente alla vittoria. Calabresi ospiti del Napoli, ma occhio alle motivazioni, le quali potrebbero recitare un ruolo fondamentale e decisivo. La SPAL ospiterà la Sampdoria. Ferrarsi obbligati ai tre punti con orecchie sintonizzate sui […] L'articolo Lotta salvezza, Cagliari: ...

Per celebrare la Freccia Rossa una notte bianca da «Sold out» : Il menù era ricco e gustoso e tutti hanno approfittato: dalla musica ai musei, dallo spazio per i bambini fino ai dj set notturni e agli spettacoli teatrali. Una notte perfetta, che ha chiuso un'...

Napoli-Crotone - San Paolo Sold out per l'addio di Reina : Domani il portiere spagnolo disputerà la sua ultima partita in Campania prima dell'approdo al Milan: pronti 45mila spettatori per salutare l'ex Liverpool

Honor 10 è già Sold-out in Europa : A distanza di qualche giorno dal lancio ufficiale in Europa, pare che Honor 10 sia già riuscito a fare registrare il tutto esaurito. Ecco tutti i dettagli L'articolo Honor 10 è già sold-out in Europa proviene da TuttoAndroid.

Serie B : infuria la polemica - dal 'caso Bari' al Sold out (o quasi) di Ascoli Video : Non potevano certo mancare le polemiche per la 42a e ultima giornata della regular season della Serie B. Domani, 18 maggio, sara' un venerdì da ricordare per alcuni, da dimenticare per altri, ma, in ogni caso, speriamo che sia una giornata di sport, condita solo dalla passione dei tifosi. Ascoli, la curva nord ai bresciani, infuria la polemica Ad iniziare dalla sfida tra Ascoli e Brescia [Video], in palio una stagione per tutte e due le squadre ...

Fosforo 2018 - per Senigallia un'edizione da Sold out : Ma Fosforo è anche una fiera: diversi gli stand in piazza del Duca hanno fatto da cornice al main stage dove avvenivano gli spettacoli e le animazioni con ospiti da tutta Italia e dall'estero. Piena ...

Serie A Udinese - per la gara col Bologna Dacia Arena Sold out : UDINE - Lo stadio Friuli Dacia Arena è sold out in vista della gara decisiva per la permanenza in Serie A che l' Udinese si giocherà domenica alle 18 contro il Bologna . Lo comunica Udinese calcio ...

Sold out per La Boheme al Garibaldi di Modica : Grande successo per La Boheme sabato sera al teatro Garibaldi di Modica. Sold out e tripudio da parte del pubblico Modicano e non solo.