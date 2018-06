Simone Coccia in crisi al Grande Fratello | il gesto di Alberto

Grande Fratello 2018/ Simone Coccia : "Mi dicono 'stupido' ma se sto con un senatore così stupido non sono!" : Grande Fratello 2018, Simone Coccia è un fiume in piena con Alessia Prete: "Mi dicono che sono stupido ma se sono fidanzato con un senatore così stupido non sono!"(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:19:00 GMT)

GF 15 - i concorrenti contro Simone Coccia prima : “sleale - stratega” : Grande Fratello 15, tutti i concorrenti contro Simone Coccia prima della finale: le pesanti accuse mosse al fidanzato della Pezzopane Simone Coccia al centro delle polemiche al Grande Fratello. Il fidanzato della Pezzopane, infatti, ultimamente non sembra godere di una grossa stima tra i ragazzi e le ragazze rimaste in Casa. Tutti, nello specifico, sembrerebbero […] L'articolo GF 15, i concorrenti contro Simone Coccia prima: “sleale, ...

Grande Fratello 2018/ Simone Coccia - frecciatina agli ex concorrenti : "chi mi contestava è uscito" : Grande Fratello 2018, Mimma Foti torna a parlare della figlia Veronica Satti e di Bobby Solo. Alberto ricorda gli inquilini incontrati nella Casa segnalando loro pregi e difetti.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:09:00 GMT)

Grande Fratello : Simone Coccia deride Danilo Aquino e Filippo Contri? : Simone Coccia contesta Danilo e Filippo al Grande Fratello 15 Il conto alla rovescia è iniziato. Fra tre giorni, precisamente il 4 giugno, il Grande Fratello chiuderà il sipario sulla quindicesima edizione nip, decretandone il vincitore. Tra i favoriti per la vittoria finale spicca sicuramente Simone Coccia. Il fidanzato di Stefania Pezzopane è stato al centro di numerose polemiche all’interno del reality. Contestato per aver rifiutato ...

Francesca Cipriani : "Simone Coccia mi mandava messaggi spinti" : Francesca Cipriani, reduce dall'esperienza come naufraga dell'ultima Isola dei Famosi, ha confessato, al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, di aver avuto pesanti avances da Simone Coccia, finalista del Grande Fratello 2018.prosegui la letturaFrancesca Cipriani: "Simone Coccia mi mandava messaggi spinti" pubblicato su Gossipblog.it 01 giugno 2018 00:20.

STEFANIA PEZZOPANE CONTRO IL GRANDE FRATELLO/ Video - "Troveranno le fidanzate dell'asilo di Simone Coccia..." : STEFANIA PEZZOPANE attacca il GRANDE FRATELLO, Video: l'onorevole al Gay Village sottolinea come presto troveranno anche le fidanzatine dell'asilo dell'uomo pur di fare polemica.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 00:28:00 GMT)

“Elena - ma dai!”. Prima la morale a Simone Coccia - poi confessa. L’ex pupa rompe con Scintilla e rivela cosa è successo all’Isola dei famosi (con Marco Ferri) : La semifinale del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena. Al centro dell’attenzione c’è stato nuovamente Simone Coccia che nella casa ha ricevuto la visita di Elena Morali e Floriana Secondi. Il motivo è presto detto. L’ex concorrente del Grande Fratello e la pupa de ”La pupa e il secchione” e naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi hanno cercato di far ricordare al primo finalista di ...

Francesca Cipriani contro Simone Coccia : “Mi mandava messaggi spinti” : Simone Coccia Colaiuta ci ha provato anche con Francesca Cipriani? Spuntano dei messaggi sospetti Nuovi problemi per Simone Coccia Colaiuta. Dopo Lucia Bramieri e Elena Morali, anche Francesca Cipriani ha accusato il fidanzato di Stefania Pezzopane per via di alcuni messaggini troppo piccanti. Qualche settimana fa l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva rivelato a Pomeriggio […] L'articolo Francesca Cipriani contro Simone ...

Grande Fratello - lo scandalo hard travolge Simone Coccia : 'Ti tocchi quando...?' : Un nuovo scandalo colpisce il Grande Fratello , o meglio Simone Coccia , il toy-boy della senatrice piddina Stefania Pezzopane . Ad accusarlo è Federico de Vincenzo , agente della performer hard ...

Elena Morali bacia Matteo Ferri?/ Grande Fratello 2018 - processo a Mattino 5 dopo l'attacco a Simone Coccia : A Mattino 5 si parla ancora del Grande Fratello 2018 e dell'entrata in casa di Elena Morali e della filippica fatta a Simone Coccia mentre lei si lascia andare con Matteo Ferri?(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:08:00 GMT)

Grande Fratello - vogliono incastrare Simone Coccia : 'Foto a luci rosse' : Al Grande Fratello ci siamo sono entrate Elena Morali e Floriana Secondi per avere un confronto con Simone Coccia Colaiuta . Le due hanno accusato Simone di avergli mandato foto e video intimi, mentre ...

Gf 15 - Floriana Secondi dopo il confronto con Simone Coccia : "Non abbiamo fatto pace" (video) : Il post-puntata del Grande Fratello, come sempre, viene 'processato' a Mattino Cinque. Come abbiamo potuto documentare, all'interno della casa sono entrate Floriana Secondi ed Elena Morali per avere un confronto diretto con Simone Coccia, fidanzato con la senatrice Stefania Pezzopane e finalista della quindicesima edizione.Ci concentriamo in particolar modo sulla Secondi, vincitrice della terza edizione del reality show di Canale5. Stamani è ...

Grande Fratello 2018 - Angelo contro Simone Coccia : “Con quella faccia di m**** non dovresti salutarmi. Parliamo di quando mi toccavi il c***?” : Terminate tutte le cartucce più appetibili in fatto di polemiche, compresi conteziosi aperti e scontri accesi, il Grande Fratello 15 torna agli standard di noia della gestione Marcuzzi. La semifinale del reality condotto da Barbara d’Urso è stata un susseguirsi di sorprese inutili e poco coinvolgenti. La mamma di Alberto che dice “i veri uomini non piangono” (bentornati nel Medioevo), la sorella di Filippo e anche quella di Alessia: un ...

Grande Fratello 15 - ancora tensioni : Angelo insulta Simone Coccia : Per la cronaca Simone, Matteo, Alessia e Lucia vanno in finale, che è stata anticipata il 4 giugno. Alberto e Veronica, sono in nomination per tutta la settimana per aggiudicarsi l'ultimo posto in ...