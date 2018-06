Lo Stato Sociale in concerto in Piazza Maggiore? Permesso negato : “Ma chi sono questi? Mica sono Nek”. La band : “Ci Siamo rimasti male” : “Lo Stato Sociale chi?”. Così ha tuonato la Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Bologna nel negare (temporaneamente?) lo spazio di Piazza Maggiore del capoluogo emiliano per il concerto della band bolognese, seconda all’ultimo Festival di Sanremo, del 12 giugno prossimo. Interpellato da Repubblica, il Soprintendente Andrea Capelli ha spiegato di non aver riconosciuto all’evento “l’alto valore ...

Governo - Rocco Casalino non sa di essere in onda e Mentana interrompe il collegamento : “Non uSiamo questi mezzucci” : “No, non è coretto, usciamo”. Nel corso della MaratonaMentana dedicata alle consultazioni, Enrico Mentana ha interrotto il collegamento con il cronista politico, per evitare di registrare la voce di Rocco Casalino (capo della comunicazione dei 5 stelle), senza che lui lo sapesse. “Non è corretto – ha detto il direttore del TgLa7, rientrando in studio – Casalino ha chiesto se lo stiamo registrando. Celata è stato ...

NBA - Embiid spiega : "Pessimi in difesa ma non Siamo questi" : ROMA - Non sono cominciate nel migliore dei modi le semifinali di Eastern Conference per i Philadelphia 76ers che questa notte sono stati battuti con un netto 117-101 dai Boston Celtics dopo essere ...

Dichiarazione precompilata 2018 - ci Siamo : per il modello 730 è questione di ore : Ormai è questione di ore. A partire dal 2 maggio i contribuenti potranno modificare e inviare la propria Dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero i modelli 730 predisposti dall’Agenzia delle Entrate, nel quale...