Si cambia tutto o quasi 

Governo - Salvini cambia tutto? Può saltare anche Conte Video : 3 Ormai si viaggia a vista, minuto per minuto. Al Quirinale il via vai di persone non è mai stato così frenetico come in questa lunga parentesi di non Governo. Ieri doveva essere la giornata decisiva per interrompere l’impasse ma, nel momento stesso in cui Carlo Cottarelli attendeva l’apertura della porta di Sergio Mattarella, è arrivato l’ennesimo colpo di scena. Luigi Di Maio, con una mossa quantomeno sospetta per tempistiche e ...

Autostrade senza tutor - ora cambia tutto : "tornano" gli autovelox (anche quelli mobili) : I tutor installati sulle Autostrade sono spenti, e lo saranno fino a quando non verrà attivato un nuovo sistema di controllo della velocità media. Si è conclusa così la...

Governo - la scelta di Matteo Salvini. E ora cambia (di nuovo) tutto : Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una riedizione del ‘Governo del cambiamento’, rinunciando alla ‘bandiera’ Savona o tirare dritto per la propria strada e puntare solo al voto. Oggi l’ipotesi di un nuovo esecutivo politico M5S-Lega sembra perdere quota, visto che il segretario di via Bellerio è tornato a minacciare le urne, bocciando ogni offerta di mediazione: “Non è che siamo al ...

LA MAMMA DI ALLEGRI È MORTA / Carla Danesi si è spenta : le condoglianze dei tifosi - tutto è cambiato dal 2014 : La MAMMA di ALLEGRI è MORTA, dopo un lungo ricovero a Milano si è spenta a settantaquattro anni Carla Danesi. Livornese doc aveva lavorato come infermiera e poi in un'impresa di pulizie.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:36:00 GMT)

MAMMA SALVA FIGLIA DA NOZZE COMBINATE/ In Bangladesh - la forza di dire 'io' cambia tutto : Una MAMMA bengalese in Italia ha avuto il coraggio di denunciare il marito, che oltre ai soprusi aveva procurato NOZZE COMBINATE alla FIGLIA.

“Caldo - ma per poco”. Meteo - afa e umidità diffusa. Poi cambia tutto : dove sono attesi temporali e grandinate : È arrivato con tutto il suo carico di caldo e anche afa: stiamo parlando dell’anticiclone africano Scipione che nei prossimi giorni riscalderà l’Italia con temperature sopra la media. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel weekend il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni, ma alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi a macchia di leopardo sull’arco alpino e al Centro sui monti tra frusinate, aquilano e i isernino. ...

Giuseppe Conte - telefonata di fuoco a Sergio Mattarella su Paolo Savona : la sfida al Quirinale - ora cambia tutto : Nel primo incontro al Quirinale, infatti, il premier incaricato si era mostrato molto flessibile, aprendo anche alla possibilità di rinunciare a Paolo Savona come ministro dell'Economia. Ma secondo ...

Calcio - play off : cambia tutto il programma - con una strana coincidenza Video : Dopo le varie ipotesi sulle date da ridefinire per i play off della Serie B, ora c'è finalmente l'ufficialita' da parte della Lega. Nelle ultime ore di oggi, 24 maggio, è stato diramato il comunicato con il quale vengono stabilite le nuove date. In sintesi, si prende atto della decisione da parte del Tribunale Federale Nazionale, datata 23 maggio sull'anticipo dell'udienza relativa al provvedimento disciplinare n. 11176/1125 pf 17/18, per il ...

Meteo - arriva l'ondata di calore : cambia tutto - più di 30°C su molte città : Meteo, dopo un lungo periodo molto instabile sull'Italia, arriva il caldo. Ma non da oggi. Quella di mercoledì 23 maggio sarà una giornata campale. Piogge e temporali colpiranno...

Giro d’Italia 2018 - cronometro Trento-Rovereto : attenzione al vento! Francesco Moser : “Può cambiare tutto” : Oggi si svolgerà una delle tappe decisive del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. Il percorso quasi completamente pianeggiante e ricco di insidie planimetriche agevolerà gli specialisti e a fine giornata la classifica generale potrebbe essere ribaltata. Un fattore che potrebbe risultare determinante in questa sfida contro il tempo è il vento. Infatti nella parte centrale del percorso, lungo il ...

Giro d’Italia 2018 - cronometro Trento-Rovereto : attenzione al vento! Francesco Moser : “Può cambiare tutto” : Oggi si svolgerà una delle tappe decisive del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. Il percorso quasi completamente pianeggiante e ricco di inside planimetriche agevolerà gli specialisti e a fine giornata la classifica generale potrebbe essere ribaltata. Un fattore che potrebbe risultare determinante in questa sfida contro il tempo è il vento. Infatti nella parte centrale del percorso, lungo il ...

Inter - quei 4 minuti cambiano tutto : stagione - mercato e futuro : Quattro minuti per il quarto posto. Quattro minuti per quaranta milioni. Quattro minuti per riscrivere la storia di questa stagione. E per dare tutta un'altra prospettiva alla prossima. La rimonta ...

Baseball - Serie A1 2018 : il Rimini cambia tutto con 5 punti all’8° inning : Un Rimini che vince in rimonta allo Steno Borghese: 7-6 al termine di una partita pazzesca e senza logica, ma ricca di spunti interessanti. I romagnoli hanno prodotto 18 valide complessive, meritando con queste la vittoria, anche se nelle prime sei riprese di gioco hanno di fatto segnato solo un punto contro il partente canadese del Nettuno Academy, Richmond. La differenza tra le due squadre senza dubbio è stata la qualità dei rilievi. Malissimo ...

Revisione auto - cambia tutto : oggi debutta il nuovo certificato : Revisione auto, al via la rivoluzione. Da domenica 20 maggio debutta il nuovo certificato che verrà rilasciato dai centri autorizzati e dalle officine dopo aver effettuato il controllo tecnico...