Serie C | arbitri ritorno playoff

Serie A - gli arbitri dell’ultima giornata di campionato : Lazio-Inter affidata a Gianluca Rocchi : Gianluca Rocchi arbitrerà lo scontro diretto per la Champions tra Lazio e Inter, Milan-Fiorentina invece affidata a Michael Fabbri Il big match dell’ultima giornata della Serie A tra Lazio e Inter all’Olimpico di Roma che vale un posto in Champions, sarà arbitrato da Gianluca Rocchi. Juventus-Verona, in programma sabato alle 15, è stata invece affidata a Riccardo Pinzani di Empoli. Luca Banti arbitrerà Napoli-Crotone, mentre ...

Serie B - gli arbitri della 41esima giornata : Gli arbitri della 41esima giornata di Serie B, in programma sabato 12 maggio alle ore 15: Avellino-Spezia (venerdì 11, ore 20.30): Marinelli; Brescia-Empoli: Di Martino; Carpi-Cittadella: Piscopo; Cremonese-Venezia: Pinzani; Entella-Frosinone: Nasca; Foggia-Salernitana: Saia; Palermo-Cesena: Pezzuto; Parma-Bari: Di Paolo; Perugia-Novara: Ros; Pescara-Ascoli: Aureliano; Vercelli-Ternana: Marini. (AdnKronos) L'articolo Serie B, gli arbitri della ...

Arbitri Serie A - altra bocciatura per Orsato o… forse no : la decisione sull’arbitro di Inter-Juve : altra bocciatura per l’arbitro Orsato, protagonista in negativo del disastro in occasione della gara di campionato tra Inter e Juventus, adesso ‘riposo forzato’ per la seconda settimana consecutiva, l’arbitro non è stato designato per alcuna partita. Il fischietto veneto dirigerà una gara di Qatar Super League a Doha il 12 maggio, una scelta destinata a fare discutere e considerata una sorta di ‘vacanza ...

Arbitri Serie A - le decisioni per la 37^ giornata : Arbitri Serie A, le decisioni per la 37^ giornata – Si avvicina sempre di più la 37^ giornata del campionato di Serie A, designati gli Arbitri per la trentasettesima e penultima giornata della Serie A 2017-2018. Di seguito le accoppiate gara-arbitro, la gara Roma-Juventus è stata affidata a Tagliavento. Atalanta-Milan, Guida Marco Benevento-Genoa, Chiffi Daniele Bologna-ChievoVerona, Pairetto Luca Crotone-Lazio, Mazzoleni Paolo ...

Serie B : arbitri 20/a giornata ritorno : ANSA, - ROMA, 10 MAG - Queste le designazioni arbitrali per la 20/a giornata di ritorno del campionato di Serie B, in programma Sabato 12 Maggio 2018 alle ore 15.00. Avellino-Spezia , domani, ore 20.

Gli arbitri della 20ª di Serie B : Queste le designazioni arbitrali per la 20ª giornata di ritorno del campionato di Serie B, in programma Sabato 12 Maggio 2018 alle ore 15.00. Avellino-Spezia , domani, ore 20.30, : Marinelli di ...

Serie B - gli arbitri della 40esima giornata : Gli arbitri della 40esima giornata di Serie B, in programma sabato 5 maggio alle ore 15: Ascoli-Avellino: Ghersini; Bari-Perugia: Sacchi; Cesena-Parma (domenica 6, ore 17.30): Fourneau; Cittadella-Brescia: Illuzzi; Empoli-Cremonese (lunedì 7, ore 20.30): Serra; Frosinone-Carpi: Giua; Novara-Pescara: Piccinini; Salernitana-Entella: Rapuano; Spezia-Vercelli: Martinelli; Ternana-Palermo: Minelli; Venezia-Foggia: Guccini. (AdnKronos) L'articolo ...

Serie A - gli arbitri della 36^ giornata : fermato Orsato! : Serie A, gli arbitri della 36^ giornata, sono stati designati i direttori di gara per il nuovo turno del massimo campionato italiano, nell’elenco non figura Orsato, protagonista in negativo con errori incredibili nel match di Serie A tra Inter e Juventus. Questi gli arbitri designati per la 36/a giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 6 maggio alle ore 15.00: Cagliari-Roma (ore 20.45) Di Bello; Chievo-Crotone Massa; ...

Serie B - gli arbitri della 39esima giornata : Gli arbitri della 39esima giornata di Serie B, in programma martedì 1 maggio alle ore 15: Palermo-Bari (lunedì 30 aprile, ore 20.30): Aureliano; Avellino-Cittadella (ore 12.30): Marini; Brescia-Frosinone: Marinelli; Carpi-Empoli: Balice; Cremonese-Novara: Abbattista; Foggia-Spezia: Di Martino; Parma-Ternana: Saia; Pescara-Cesena: Chiffi; Vercelli-Venezia: Baroni; Entella-Ascoli: Pinzani; Perugia-Salernitana: Piscopo. (AdnKronos) L'articolo Serie ...

Serie B - gli arbitri della 38/a giornata : Gli arbitri della 38esima giornata di Serie B, in programma sabato 28 aprile alle ore 15: Ascoli-Perugia: Pezzuto; Bari-Entella (venerdì 27, ore 21): Serra; Carpi-Avellino: Rapuano; Cesena-Frosinone: Di Paolo; Cittadella-Foggia: Martinelli; Empoli-Novara: Illuzzi; Vercelli-Parma: Sacchi; Salernitana-Brescia: Pillitteri; Spezia-Cremonese: Ros; Ternana-Pescara: Nasca; Venezia-Palermo (venerdì 27, ore 19): Piccinini. (AdnKronos) L'articolo Serie B, ...

Arbitri Serie A - Inter-Juventus ad Orsato - Fiorentina-Napoli a Mazzoleni : Arbitri Serie A – Si avvicina sempre di più l’inizio della 35^ giornata del campionato di Serie A, turno fondamentale soprattutto per la lotta scudetto, il big match tra Inter e Juventus è stato affidato ad Orsato mentre Mazzolini è stato scelto per Fiorentina-Napoli. Bologna-Milan a Giacomelli. Questo l’elenco completo delle designazioni della 35.ima giornata: ATALANTA – GENOA FABBRI BINDONI – MASTRODONATO IV: PAIRETTO VAR: ...